La temporada de bolets arriba a l’equador amb 90 quilos per hectàrea als boscos
La temporada de bolets d’aquest 2025 va arrancar “amb molta força” al setembre i tot feia preveure que seria una “campanya de rècord”, segons l’investigador expert en micologia del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya Juan Martínez de Aragón. “El setembre va ser molt bo amb produccions molt importants”, va recordar. Amb tot, el micòleg va incidir que “durant aquell mes i octubre hem tingut poques pluges, un augment de temperatures i vent, el que ha fet que l’octubre no hagi estat gaire bo per a la producció de bolets”. Malgrat aquesta rebaixa en les expectatives inicials, Martínez de Aragón va assenyalar que, igualment, serà un any “bo” per sobre de la mitjana de producció dels últims trenta anys, que se situa en els 60 quilos per hectàrea. L’investigador va puntualitzar que en aquests moments la producció de bolets se situa en els 90 quilos per hectàrea, per la qual cosa “potser es podria arribar a les dades de l’any passat, que va ser molt bo, amb produccions que van arribar als 130 o 140 quilos”.De fet, les pluges d’aquesta setmana podrien incentivar la producció de bolets en zones on fins ara ha estat “pràcticament nul·la” com el Camp de Tarragona o el Bages. Ceps, rossinyols i camagrocs són les espècies que més han proliferat.