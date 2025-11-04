MUNICIPIS
La dermatosi deixa sense aus la Fira de la Perdiu, que exposarà gàbies buides
La centenària Fira de la Perdiu de Vilanova de Meià celebra aquest diumenge una nova edició sense perdius ni cap altre tipus d’aus, a causa de les mesures sanitàries adoptades per la conselleria d’Agricultura per afrontar la crisi de la dermatosi nodular. Segons l’alcalde, Xavier Terré, és la primera vegada en la història del certamen que no s’exposa cap au, ja que el 2006, durant l’episodi de grip aviària, van poder exposar només perdius.
Terré va indicar que aquesta decisió ha estat un dur cop, tant per als expositors que esperen cada any la fira com per al consistori, ja que “comportarà pèrdues importants per a tothom”. Per aquesta raó, durant la jornada es faran actes reivindicatius exposant parades i gàbies buides com a protesta. “És difícil d’entendre que no puguem exposar aus per una malaltia que afecta les vaques”, va afegir el primer edil.
No obstant, la fira acollirà un centenar de parades de productes de proximitat i artesans, a més d’actes lúdics amb referència a l’au protagonista de la fira per a tots els públics. És un certamen que congrega un nombrós públic i en l’edició del 2024 va superar els més de 10.000 visitants. L’antiga Fira de Sant Martí es diu Fira de la Perdiu des del 1984.