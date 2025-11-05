Minidrons i realitat mixta a la Lan Party
Espera mig miler de participants en la divuitena edició. El certamen inclourà simuladors de ral·lis i Fórmula 1
La Mollerussa Lan Party celebra la 18a edició i afronta la majoria d’edat amb el repte de ser la més important de Catalunya i la previsió d’arribar al mig miler d’inscrits. Tindrà lloc de demà a diumenge i reforçarà el seu vessant per al públic general amb un espai de 200 metres quadrats dedicat a la realitat mixta, una tecnologia que combina objectes virtuals amb l’entorn real mitjançant ulleres translúcides i permet interactuar amb elements digitals i persones.
També acollirà la cinquena ronda del Campionat de Catalunya de tiny whoops (minidrons), que es disputarà dissabte al Pavelló Verd amb més de vint pilots.
El recinte firal reunirà simuladors de ral·lis i Fórmula 1, videojocs en freeplay, tallers i xarrades amb accés gratuït. La Lan funcionarà 72 hores sense pauses i des de la Zona EGames, gestionada per Games Sports Electrònics, es retransmetran en català les finals mundials de League of Legends.
En l’apartat formatiu, dissabte destaca la conferència Quan jugar deixa de ser un joc, amb la col·laboració dels Mossos d’Esquadra, prevista per al migdia, i la presentació del videojoc Dr. Oddstein amb un taller de música i programació, a les 18.00 hores.
Pel que fa a les competicions, els inscrits podran participar a League of Legends, Teamfight Tactics, Counter-Strike 2, Fall Guys, Rocket League i Mario Kart, amb una bossa de premis de 5.500 euros.