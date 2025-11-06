Perruqueria a demanda per evitar viatges a Tarragona als veïns
En un local llogat per una professional
“Els pobles petits han de buscar-se la vida per cobrir tota mena de serveis però hi ha persones que t’ho posen fàcil”, assegura l’alcalde de Bovera, Òscar Acero. Hi contribueixen persones com Maite Perelló, la perruquera que diversos dies per setmana es desplaça a la localitat de les Garrigues per pentinar i tallar els cabells als veïns.
“Jo soc de la Palma de Ebre, on tinc obert el meu negoci des del 2004. Des de fa cinc anys em desplaço a Vinebre i en fa deu que pentino a Bovera perquè hi havia molta gent d’aquest poble que venia a la Palma. “Per evitar viatges vaig decidir obrir un local allà que vaig rehabilitar i pel qual pago un lloguer”, va explicar. Segons Perelló, “la perruqueria de Bovera és un punt de trobada on es conversa i també faig depilacions i manicures si m’ho sol·liciten. Has d’estar sempre al dia en formació perquè la clientela té els seus propis gustos i requereix estar a l’última en la moda que es porta”, va indicar. “Algunes vegades, quan hi ha persones grans que ho requereixen, les vaig a buscar amb cotxe.”
“Treballar d’aquesta manera no ho és el mateix que fer-ho a Reus o Lleida. Jo he de buscar que els preus siguin assequibles, però les despeses als productes són iguals per a tots els professionals i el manteniment dels tres locals a les respectives poblacions cal assumir-los”, va puntualitzar. Maite Perelló té 47 anys i es dedica a la perruqueria des dels 16. “Em vaig formar a Reus a l’acadèmia BEA i després a Barcelona a la cadena de perruqueria de Cebado. Sempre faig cursos de tendència sobre talls, barberia i colorimetria per adaptar-me a l’actualitat”, va remarcar.