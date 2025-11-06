Reobre el restaurant La Garbinada i l’hotel funciona a ple rendiment
Tancats després de la pandèmia de covid, empleats de parcs eòlics i solars entre els clients
El complex La Garbinada de Granyena de les Garrigues ha tornat a obrir el restaurant i també té en funcionament des de fa gairebé un any l’hotel que va tancar fa més de quatre per la pandèmia de covid, segons va explicar el propietari, Benito Gili. L’hotel compta amb 18 habitacions i està obert tota la setmana.
“El ritme de reserves és molt bo i s’està treballant molt bé ja que els nostres clients són empleats d’empreses promotores de plantes solars i parcs eòlics com el de la Granadella, que cal revisar freqüentment i que s’han de reparar en cas d’avaries. Venen amb drons per visualitzar els aerogeneradors i són professionals que es queden alguns dies”.
D’altra banda, també s’ha vist repuntar el turisme gràcies a Quadrat Valley de l’Albagés o el nou centre de les pintures rupestres del Cogul. A més, durant fires i convencions puntuals com ha estat el cas de Municipàlia a Lleida també hi ha hagut un augment de clients, va indicar.
Pel que fa al restaurant, l’establiment, en marxa des de fa dos setmanes, obre de dijous a diumenge i ofereix esmorzars de forquilla i cuina típica catalana “ja que som l’únic restaurant de cuina típica catalana de les Garrigues Altes”.
També és molt freqüentat per caçadors “ara que estan oberts gairebé tots els períodes de caça”.
La temporada de recol·lecció d’olives i producció d’oli d’oliva també és un atractiu que s’ha centrat en els mesos de novembre i desembre i és un bon reclam tant per a l’hotel com per al restaurant, va indicar. A més, s’estan buscant altres alternatives per atreure turistes i clients com és la promoció de la floració dels ametllers, amb els arbres tenyint de blanc el paisatge, “una cosa semblant al que fa Aitona a la primavera amb els arbres fruiters”.
L’hotel i restaurant s’ubica en una antiga casa pairal de l’any 1767, reformada i habilitada. L’edifici, de planta baixa i un pis, està obert amb grans arcs a la plaça Catalunya.
Activitat turística
Els promotors han portat a terme diverses actuacions per adequar-los a l’activitat turística i gastronòmica.
L’expresident de la Generalitat Jordi Pujol el va escollir per acomiadar-se de la política al territori amb un dinar en el qual va convidar tots els alcaldes de la comarca el 2001, expliquen. Gili també dirigeix Cal Benito, a l’N-II a Lleida.
Remodelació necessària
L’ajuntament licitarà ben aviat l’adequació amb el compromís de dedicar-lo únicament a bar. Durant l’estiu i fins a finals d’octubre, els veïns utilitzen el de les piscines, que tanca durant els mesos d’hivern.
D’altra banda, l’ajuntament de Granyena de les Garrigues ha adquirit un immoble per 40.000 euros a la plaça Catalunya per convertir-lo en el bar de la localitat, ja que en l’actualitat només disposen del local social que fa les funcions de bar a l’hivern, però que està situat en una primera planta amb escales, la qual cosa dificulta l’accessibilitat, sobretot a persones grans.
Segons van explicar fonts municipals, hi calia una remodelació, atès que necessita una reforma en profunditat, ja que es tracta d’un magatzem que s’ha de reconvertir en bar. Les mateixes fonts van indicar que l’estructura del local està en bones condicions i només es necessiten les reformes.