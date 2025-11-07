UNIVERSITAT
La UdL obrirà el seu hospital veterinari de Torrelameu les 24 hores el 2027
Ara només ofereix aquest servei un centre a Lleida i deriva animals a Barcelona
La Universitat de Lleida (UdL) preveu que el seu hospital veterinari, ubicat a Torrelameu, disposi d’urgències hospitalàries obertes les 24 hores els 7 dies de la setmana el 2027. Ara només un centre a tot Lleida ho ofereix i ha de derivar animals a Barcelona o Igualada. Negocia amb el Govern crear 18 places per ampliar el personal.
L’hospital veterinari de la Universitat de Lleida (UdL), ubicat a Torrelameu, tindrà servei d’urgències hospitalàries les 24 hores els 7 dies de la setmana. Es tracta d’un requisit indispensable per a la reverificació del doble grau de Veterinària i Producció Animal i, alhora, donarà solució a una demanda del sector, ja que en l’actualitat només existeix un hospital veterinari obert de forma permanent a tot Lleida i quan està “saturat” ha de derivar els animals a Barcelona o Igualada. Així ho va indicar la subdirectora de Veterinària, Irina Garcia, que confia que estigui plenament operatiu el gener del 2027. Ara, obre de 8.00 a 15.00 hores els dies feiners i és un “centre de referència”, la qual cosa representa que els propietaris de mascotes no poden portar-les directament, sinó que han de ser derivats a Torrelameu pel seu veterinari.
Per posar en marxa el servei d’urgències 24/7 es requereix personal i el rector de la UdL, Jaume Puy, va anunciar en el claustre que estan negociant amb la Generalitat la dotació de 18 places en tres fases al llarg d’un any i mig. Va afirmar que per al proper gener s’hauria de materialitzar la primera amb 7 incorporacions. Garcia va apuntar que seran quatre veterinaris i tres auxiliars. Per a la segona preveuen quatre i dos, respectivament, i la resta de personal serà de conselleria i administració, bàsicament. Va apuntar que primer esperen obrir tardes o nits i caps de setmana per estar al 100% el 2027. Així mateix, va remarcar que “és una demanda nostra i de les clíniques del sector tenir urgències veterinàries 24/7” i va precisar que estaran destinades a animals de companyia, “que són gossos, gats, exòtics (rèptils o aus, per exemple) i cavalls”.
El president del Col·legi de Veterinaris, Miquel Molins, va remarcar que treballa amb la UdL per tenir un hospital amb urgències les 24 hores perquè “és un requisit imprescindible per poder acreditar els estudiants perquè una vegada titulats puguin exercir a Europa”. Va destacar que serà un hospital “de referència per no fer la competència a les clíniques” i va subratllar que cobrirà la demanda que hi ha en aquest àmbit. Va corroborar que, en cas de necessitat, han de derivar animals a Barcelona o Igualada.
Un altre dels projectes de Veterinària és l’adequació d’un espai exterior per tractar cavalls juntament amb l’hospital de Torrelameu, en un terreny cedit per la Diputació del qual ja disposen. No obstant, Garcia va apuntar que necessiten finançament per habilitar el camp clos, que costa uns 30.000 euros. La idea és tenir dos cavalls fixos per a pràctiques dels alumnes, a banda dels que hi puguin portar puntualment. Quant a la reforma de la granja de vaques de l’institut Mollerussa per a pràctiques amb aquests animals, va dir que de moment està “encallada”.
D’altra banda, Molins va reivindicar que Veterinària sigui “una facultat pròpia, no un doble grau emmarcat sota el paraigua d’Agrònoms”, i que tingui 360 crèdits, 60 més que ara, “com a la resta d’Espanya”. Va incidir que calen “més pràctiques” per poder competir amb els estudis privats d’aquesta àmbit que estan sorgint.
La subdirectora de Veterinària va explicar que actualment “només falta instal·lar el cablatge i el sistema de vídeo i microfonat per a la simulació clínica”.
La sala de simulació i autoaprenentatge per als estudiants del doble grau de Veterinària i Ciència i Producció Animal, habilitada a la biblioteca del campus d’Agrònoms, Forestals i Veterinària de la Universitat de Lleida (UdL), està gairebé a punt.
Al principi, estava previst inaugurar aquest espai a l’inici d’aquest curs, però finalment la nova data serà a començaments de desembre. En aquesta sala, els alumnes podran visualitzar pràctiques amb ulleres 3D de realitat mixta o simular una intervenció quirúrgica en una gran pantalla multitàctil horitzontal.D’altra banda, l’espai disposa d’ossos de boví, porcí, equí i cànids, així com òrgans plastinats (conservats amb una tècnica que substitueix els fluids per resines) de diferents espècies d’animals, que alumnes i professors es poden emportar en préstec, com es fa amb els llibres, per poder manipular-los. A més a més, un altre dels atractius a destacar és un simulador d’un animal gran.