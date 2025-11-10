ADMINISTRACIÓ
Una de cada 4 places de secretari rural a Lleida està sense cobrir
Dels 54 llocs del Servei d’Assistència Tècnica, SAT, 33 són interins i 14 estan buits. L’Urgell té només dos dels cinc adjudicats i el Segrià, dos dels tres
Una de cada quatre places de secretari del Servei d’Assistència Tècnica (SAT) a les comarques de Lleida, que atén els ajuntaments que no compten amb personal habilitat propi a causa de les dimensions petites (menys de 500 habitants), no està ocupada per cap professional, una situació que posa en un compromís no pocs ajuntaments que estan tenint creixents dificultats per pagar factures i nòmines, elaborar el pressupost de l’any que ve, i fins i tot convocar un ple municipal, la qual cosa requereix la firma d’un tècnic.
SAT per comarques
El SAT disposa actualment de 54 places repartides entre deu comarques i Aran: set a l’Alt Urgell; set a les Garrigues; sis a la Noguera; sis a la Segarra; quatre al Pallars Jussà i cinc al Pallars Sobirà; un al Pla d’Urgell; tres al Segrià; sis al Solsonès; cinc a l’Urgell; un a Aran i tres de més adscrits a la Diputació, segons les xifres que estudia el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers a Lleida. Així mateix, l’Alta Ribagorça és l’única sense aquest servei.
Tanmateix, de les 54 places un total de 14 no estan ocupades per cap professional (una mica més del 24%). D’altra banda, la pràctica totalitat estan tècnicament vacants, és a dir, no han seguit un procés formal de concurs i adjudicació, amb un total de 46, la majoria de les quals estan cobertes de forma interina. Aquesta xifra dista molt del 8% encomanat pel Govern central i xoca amb les advertències de la Unió Europa a Espanya sobre l’elevat pes de la interinitat. Només vuit places tenen titular, nomenat de forma definitiva o bé en comissió de serveis.
Dos de les comarques que més pateixen aquesta situació són el Segrià i l’Urgell, la primera amb dos dels tres SAT i la segona amb dos dels cinc. En el cas del Segrià, diversos ajuntaments que sí que tenien secretari contractat s’han quedat sense per diversos motius i han hagut de recórrer als serveis d’assistència tècnica (2), que ja estaven col·lapsats.