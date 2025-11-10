SEGRE

Èxit de visitants en el primer mercat de roba de segona mà

El mercat es va celebrar ahir al matí a la plaça Major. - LAIA PEDRÓS

Laia Pedrós

Verdú va celebrar ahir el seu primer mercat de roba de segona mà, que va reunir més de 15 parades amb peces de tot tipus, calçat i complements. La proposta, que va tenir lloc a la plaça Major, va atreure nombrosos veïns i visitants. El mercat buscava fomentar el consum responsable.

Al llarg del matí, els assistents van poder descobrir roba d’estils molt diversos, tot amb un enfocament centrat en la reutilització i la reducció de residus tèxtils. L’ambient va ser animat gràcies a la música de Sunday PD, un espai de vermut i un taller d’upcycling amb Cartaes on els participants van poder aprendre a transformar i donar una segona vida a les peces.

Amb entrada gratuïta i preus molt accessibles, el mercat va destacar pel caràcter inclusiu i proper. Els organitzadors van assenyalar que l’objectiu era convidar la ciutadania a reflexionar sobre el model de consum actual i apostar per alternatives més sostenibles.

L’activitat, que va estar organitzada per l’espai cultural i comunitari l’Antic Museu i l’Associació Alba, amb la col·laboració de l’ajuntament de Verdú, va ser qualificada com un èxit per la bona afluència i l’interès que va despertar entre el públic.

