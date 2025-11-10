Èxit de visitants en el primer mercat de roba de segona mà
Verdú va celebrar ahir el seu primer mercat de roba de segona mà, que va reunir més de 15 parades amb peces de tot tipus, calçat i complements. La proposta, que va tenir lloc a la plaça Major, va atreure nombrosos veïns i visitants. El mercat buscava fomentar el consum responsable.
Al llarg del matí, els assistents van poder descobrir roba d’estils molt diversos, tot amb un enfocament centrat en la reutilització i la reducció de residus tèxtils. L’ambient va ser animat gràcies a la música de Sunday PD, un espai de vermut i un taller d’upcycling amb Cartaes on els participants van poder aprendre a transformar i donar una segona vida a les peces.
Amb entrada gratuïta i preus molt accessibles, el mercat va destacar pel caràcter inclusiu i proper. Els organitzadors van assenyalar que l’objectiu era convidar la ciutadania a reflexionar sobre el model de consum actual i apostar per alternatives més sostenibles.
L’activitat, que va estar organitzada per l’espai cultural i comunitari l’Antic Museu i l’Associació Alba, amb la col·laboració de l’ajuntament de Verdú, va ser qualificada com un èxit per la bona afluència i l’interès que va despertar entre el públic.