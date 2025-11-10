SANCIONS
Trànsit té pendent de cobrament més de 1.400 multes a fitipaldis andorrans
La complexitat de facturar-les en un altre Estat en deixa ‘penjades’ una de cada quatre
El Servei Català de Trànsit té pendents de cobrament la quarta part de les multes per excés de velocitat que ha imposat a conductors andorrans per infraccions comeses a Lleida entre el gener del 2020 i l’octubre del 2025. Aquest volum (1.416) supera les sancions que s’imposen en un any per aquest motiu a automobilistes del país pirinenc.
L’SCT (Servei Català de Trànsit) té pendents de cobrament pràcticament una de cada quatre sancions que ha imposat a conductors andorrans per infraccions d’excés de velocitat comeses a la demarcació de Lleida en els darrers sis anys, de l’1 de gener del 2020 al 20 d’octubre del 2025, segons les dades facilitades pel mateix organisme.
Aquestes xifres indiquen que s’ha executat el cobrament de 4.438 sancions associades al mateix nombre d’expedients, quan el volum total de les imposades ha estat de 5.854. La diferència entre unes i altres és de 1.416, el 24,1%.
Les infraccions per excés de velocitat són, amb una cadència de tres de cada quatre (76,2%, 5.854 de 7.675), les que amb més freqüència cometen els automobilistes d’origen andorrà a la demarcació de Lleida. Van trencar la barrera del miler el 2022, després dels dos anys de restriccions de la mobilitat per la pandèmia, malgrat que aquest any van camí de tornar a quedar-se per sota d’aquest nivell, amb 682 entre els mesos de gener i octubre.
Trànsit va declinar oferir dades sobre la quantia que suposen aquestes sancions pendents de cobrament, encara que tot apunta a un volum de diners elevat ja que la sanció mínima és de cent euros i la màxima a la via administrativa, quan el marge supera en 50 km/h al del tram de carretera en el qual es produeix la infracció, és de 600.
L’embús en el cobrament de les multes per excés de velocitat es deu bàsicament a la complexitat administrativa que suposa tramitar-les en dos Estats, cosa que sovint es tradueix en l’impagament de les sancions.
La tramitació de les multes té dos moments clau. Un és el de la prescripció de la infracció, que es produeix als tres mesos per a les lleus (fins a 100 € en el cas del radar) i als sis mesos per a les de més entitat: si en aquells períodes no s’ha notificat la falta a l’autor, l’expedient es tanca. L’altra és la prescripció de la sanció, que arriba quan passen quatre anys sense que s’hagi pagat i sense que el sancionador hagi fet cap tràmit per fer-ho.
L’auxili i la falta d’assegurança, al dia
El pagament de les sancions per episodis de denegació d’auxili a la carretera per part dels conductors andorrans a Lleida estan al dia. Les sancions derivades dels dos expedients incoats a cada un dels exercicis dels anys 2023 i 2024 per aquesta raó van ser liquidades el mateix any. Són de 500 euros, i el pagament evita al conductor veure’s davant d’un procés penal. També els de circulació sense assegurança es troben al dia.
Empreses i autònoms paguen en termini
Les multes derivades d’infraccions comeses pels conductors mentre desenvolupen activitats de transport de persones o de mercaderies són un altre dels àmbits en què la liquidació es produeix amb rapidesa, normalment en el mateix exercici en el qual es comet la falta. N’hi va haver dos el 2020, sis cada un dels dos anys següents i cinc en el passat i el que va d’aquest. El pagament correspon a empreses i autònoms que viuen d’això.
Embús per identificar infractors al volant
Els expedients sancionadors per no haver identificat el conductor d’un vehicle amb el qual s’ha comès una infracció en matèria de seguretat viària és l’apartat que presenta un desquadrament més gran en termes potencials: quinze denúncies en sis anys i només una de cobrada. També és elevat l’escaqueig a l’hora d’entregar documents relacionats amb el conductor: 123 sancions i tretze pendents de cobrament després d’aquells gairebé sis anys.
Un miler de conductes de risc al volant
Les estadístiques comptabilitzen més d’un miler de sancions a automobilistes andorrans per conductes que comportaven riscos per a la integritat d’ells mateixos, dels seus acompanyants o d’altres conductors. Així, entre el gener del 2020 i l’octubre del 2025, Trànsit ha iniciat expedients sancionadors per 528 infraccions en la senyalització de maniobres, 147 per avançaments perillosos, 111 per no portar cinturó o casc i 230 per circular begut o drogat.