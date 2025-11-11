De la Seu a Singapur
Dos equips de robòtica de l’escola Albert Vives viatjaran a final de mes al país asiàtic com a únics representants de Catalunya a la final mundial de la World Robot Olympiad. Les famílies posen en marxa una campanya de finançament col·lectiu per poder costejar el viatge
Dos equips de robòtica de l’escola Mossèn Albert Vives de la Seu d’Urgell viatjaran aquest mes a Singapur per disputar la final mundial de la World Robot Olympiad (WRO), una competició internacional de robòtica educativa que aquest any reuneix més de 70.000 participants de prop d’un centenar de països. Els dos equips de l’Alt Urgell estan formats per quatre alumnes de dotze anys i dos alumnes d’onze anys. Seran els únics representants de Catalunya en la competició i treballaran per fer-se un lloc en la categoria Elementary.
Aquests últims dies treballen de valent a la tarda i recorden el seu pas per la fase local a l’Alt Urgell i l’estatal a Càceres, que els han portat a participar en la cita mundial, que tindrà lloc del 26 al 28 de novembre a Singapur.
L’entrenadora, Mireia Alba, va assegurar ahir que la fita d’aquest any “és una cosa molt excepcional que no podem normalitzar de cap manera”. “Arribar fins aquí ja és tot un repte, però que dos equips del mateix centre participin en la mateixa categoria i siguin els únics de tot Catalunya és extraordinari i no havia passat mai”, va recalcar. “Hi ha moltes hores de feina darrere, fa falta constància, entusiasme, que els participants s’ho creguin i treball en equip”, va acabar.
Els equips són AV Aleix Cas Tocat!, amb Aleix Pujantell, Joan Vilanova i Àneu Algueta, i AV Les Tres Bessones, amb Iune Giró, Berta Garcia i Ainara Pujantell, que aquests dies ultimen els detalls dels seus robots. Els primers destaquen “la concentració” que es necessita per tirar endavant quan apareixen els errors. “Vas programant i quan sorgeix un error que no has acabat d’entendre, has de tornar a mirar-ho tot, tornar a pensar-ho i fer-ho bé per aconseguir-ho”, diuen.
Des de l’equip de la Iune, la Berta i l’Ainara valoren l’aprenentatge compartit amb altres participants de tot el món “perquè hi haurà molt nivell i molta competència”, opinen. Aquests últims dies aprofiten per treballar en alguns errors que tenia el robot “perquè vagi millor” i estan memoritzant el muntatge perquè aquesta serà una de les tasques quan estiguin a Singapur.
Finançament
A més de la preparació tècnica, les famílies dels escolars impulsen una campanya de finançament per poder costejar el viatge. Les famílies destaquen que és “fruit de molts anys de robòtica i d’una aposta educativa clara” per part del departament d’Educació, que facilita equips de robòtica a totes les escoles per treballar-ho a les aules, però lamenten que el finançament públic per participar en campionats d’aquest nivell “actualment és zero i hem d’assumir tots els costos” de la competició. Calculen que necessiten prop de 20.000 euros per fer front a les despeses d’inscripció dels dos equips en la competició i el desplaçament, hotel i part de la manutenció dels menors i l’entrenadora. Les aportacions les recullen a través de la plataforma de finançament col·lectiu GoFundMe i ahir els faltava reunir prop de 1.000 euros.
Mireia Alba, per la seua part, critica també la falta de finançament per part de l’administració catalana: “No s’entén que no hi hagi cap subvenció per part de la Generalitat amb tota l’excel·lència que estem demostrant”, lamenta. Junts per Catalunya va registrar la setmana passada una proposta parlamentària per crear una línia d’ajuts amb aquesta finalitat.