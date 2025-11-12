Obres durant sis mesos contra els microtalls de llum
Treballs de reforç de la línia de mitjana tensió a l’avinguda del Canal. Obligaran a traslladar part del mercat setmanal de forma temporal
L’empresa eDistribución Redes Digitales porta a terme obres de reforç d’una línia de mitjana tensió a Mollerussa. Hauran de millorar i reforçar el subministrament elèctric i solucionar el problema dels microtalls que afecten diferents zones de la capital. Amb una inversió total d’un milió d’euros, els treballs tindran una durada d’uns sis mesos i afectaran diferents vies de la ciutat.
L’actuació se centra aquests dies en un dels sentits de l’avinguda del Canal, al tram que va des de la rotonda de la carretera de Miralcamp fins a la d’Arbeca. Aquesta intervenció comportarà canvis temporals en l’organització del mercat setmanal dels dimecres. Per a avui i de forma puntual, els llocs afectats es col·locaran en espais lliures dins del recorregut habitual del mercat.
A partir de la setmana vinent i com a solució provisional, tots els llocs del tram entre la rotonda del camí de Belianes i el carrer Domènec Cardenal es traslladaran al costat contrari de l’avinguda, però es podrà circular pel costat on es porten a terme les obres, concretament pel carril ja habilitat ara amb la supressió de l’aparcament.
L’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, i el regidor d’Obra Nova, Josep Maria Garrofé, van explicar ahir que es tracta d’una mesura temporal mentre es consensua, amb els sectors implicats, comerciants i venedors, la millor manera de garantir la continuïtat del mercat setmanal durant l’execució de les obres.
Canonades d’aigua
D’altra banda, l’ajuntament ha iniciat aquesta setmana les obres de renovació de diverses canonades de subministrament d’aigua potable per millorar la qualitat del servei. Els àmbits on s’actuarà són el carrer Aragó, el tram entre l’avinguda de les Garrigues i l’avinguda del Canal, un altre entre l’avinguda Pau Casals i la carretera de Miralcamp i, finalment, el carrer Lluís Millet. Les obres tenen un pressupost de 202.167 euros, adjudicades a Construccions i Rebaixos SL., que disposa d’un termini de sis mesos per executar-les. Els treballs inclouran la instal·lació de prop de 900 metres de noves canonades. El projecte està subvencionat per la diputació de Lleida, que cobreix el 75 per cent del cost.