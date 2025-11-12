Planten un arbre en memòria de l’activista cultural ‘Maki’
La cinquena Jornada Pro Banqueta es va convertir en un homenatge pòstum a Albert Escolà. L’acte per commemorar-lo va reunir unes 300 persones
L’associació Amics i Amigues de la Banqueta de Mollerussa-Golmés va celebrar diumenge passat la cinquena Jornada Pro Banqueta amb un emotiu homenatge a Albert Escolà Ginés, conegut com Maki i que va morir en un accident de trànsit. Va ser gestor de la sala One durant gairebé dos dècades, activista cultural i col·laborador de l’entitat. L’acte en la seua memòria va reunir més de 300 persones, entre les quals nombrosos amics i familiars de l’homenatjat, que van voler acompanyar l’organització en un reconeixement públic a la seua figura i al seu compromís amb la vida social i cultural.
La jornada va començar a les nou del matí. Els assistents es van concentrar i van caminar des del carrer Belianes fins al Salt del Duran, on es va portar a terme l’homenatge. Quan van arribar, els participants van compartir un esmorzar popular i, tot seguit, van plantar un arbre d’homenatge a Maki, com a símbol d’arrelament i memòria col·lectiva. En un ambient de respecte i complicitat, es va recordar la seua trajectòria i la seua implicació constant amb les iniciatives veïnals, aspectes de la seua vida que, segons van remarcar els organitzadors, el van convertir en un referent estimat.
Amb aquesta cinquena edició, la Jornada Pro Banqueta va tornar a reunir ciutadania i entitats entorn d’un objectiu comú: mantenir vius els espais de trobada i convivència de l’entorn del Salt del Duran. Val a destacar que l’entitat s’encarrega de mantenir i plantar arbres en aquesta zona, que és un pulmó verd per a la capital i municipis pròxims. L’elevada participació i l’acompanyament proper de familiars i amistats van subratllar l’impacte que Escolà va deixar en la comunitat. L’arbre plantat quedarà com a testimoni durador d’aquest llegat i com a lloc de record.