Al rescat de la muralla medieval
Comencen els treballs per solucionar patologies estructurals de la fortificació amb una primera fase a la Barbacana. La intervenció costarà més de 660.000 euros i durarà 10 mesos
La Paeria de Cervera ha iniciat aquest mes els treballs de restauració d’un tram de la muralla medieval situat al carrer de la Barbacana. El seu objectiu és solucionar les importants patologies estructurals detectades a la fortificació. L’ajuntament la repararà seguint els criteris d’un pla director que contempla onze fases d’intervenció.
Aquesta primera intervenció, adjudicada per 666.678,51 euros a l’empresa Rècop Restauracions Arquitectòniques SL, actuarà sobre 317,97 metres lineals de la fortificació, amb altures d’entre 6 i 13 metres i una superfície total de 2.667 m2.
El contracte té una durada de deu mesos, i per a finals de desembre es preveu que estigui executat una cinquena part del projecte. El finançament compta amb diverses subvencions: 452.233 euros del 2 per cent Cultural del ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana; 100.000 euros de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat, 100.000 més de la Diputació (ajuda d’urgència), i la resta, fons propis de la Paeria.
Equips especialitzats porten a terme tasques de neteja i desbrossament de vegetació, a més de retirar elements inestables a l’exterior del mur per estabilitzar l’estructura i preparar el terreny per a les excavacions arqueològiques i la restitució de les zones més danyades, uns treballs que continuaran al llarg del 2026. Segons l’alcalde, Jan Pomés, “després de diversos retards per la licitació i la complexitat tècnica del projecte, per fi podem veure les primeres intervencions sobre el terreny. Recuperar les muralles no només és una obligació patrimonial, sinó també una oportunitat per reforçar la identitat històrica de Cervera i potenciar-ne l’atractiu turístic”.
La muralla, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional, va ser construïda entre els segles XIV i XV. Té gairebé tres quilòmetres de longitud i envolta una superfície d’uns 200.000 metres quadrats. El 1977 es va fer una primera actuació en el mateix punt en el qual s’actua ara.