Baqueira Beret protagonitza el millor inici de temporada dels últims anys amb 54 quilòmetres esquiables
Les recents borrasques i les baixes temperatures permetran obrir 40 pistes aquest dissabte a l’estació aranesa
L’estació d’esquí Baqueira Beret afronta la seua millor obertura en cinc anys gràcies a les intenses nevades registrades des del passat 20 de novembre. Amb temperatures que han assolit els -15ºC a Cap de Baqueira, l’estació aranesa obrirà les seues portes dissabte vinent 29 de novembre amb 40 pistes que sumen 54 quilòmetres esquiables distribuïts entre les àrees de Baqueira, Beret i Bonaigua.
Les condicions meteorològiques han estat excepcionalment favorables. Les primeres neus significatives van arribar el dijous 20 de novembre, intensificant-se divendres amb acumulacions d’entre 30 i 40 centímetres segons la cota. Durant el cap de setmana i principis d’aquesta setmana, les nevades intermitents han continuat, mentre els equips de pistes treballaven per condicionar el terreny. Segons les previsions, s’esperen més precipitacions en els propers dies.
El complex hivernal posarà en funcionament un total de 17 remuntadors per a aquesta obertura: 12 dels 13 existents a Baqueira, els telecadires de Teso Dera Mina i Solei, més el TSD Bonaigua a la zona homònima, i els telecadires desembragables Dera Reina i Jesús Serra a Beret. Els responsables de l’estació ja treballen amb l’objectiu d’ampliar la superfície esquiable per al pont de la Constitució, previst per al 6 de desembre.
Instal·lacions i serveis disponibles per a l’arrencada
Amb la inauguració oficial de la temporada, Baqueira Beret activarà els seus principals serveis en els diferents nuclis. A partir del 27 de novembre entraran en funcionament el Wine Bar by Viña Pomal i la Xocolateria Jolonch a la plaça del Fòrum, mentre que l’hotel Montarto començarà a rebre hostes el divendres 28.
El dia d’obertura, el 29 de novembre, seran operatius a Baqueira el Moët Winter Lounge, Free Flow Bosque, restaurant Cinco Jotas Grill i el Baqueira Bar 1500. A Beret funcionarà el Bar Audeth, mentre que a la zona de Bonaigua estarà disponible el bar del mateix nom. Addicionalment, la cafeteria Häagen Dasz del Centro Comercial de Ruda també iniciarà la seua activitat.
Per als més petits, les zones infantils BabyBAQUEIRA 1500 i BaByBAQUEIRA 1800 estaran obertes. Les set Baqueira Store distribuïdes per l’estació oferiran serveis de lloguer, venda i reparació de material. L’oficina d’atenció al client funcionarà en horari de 8:15 a 17:45 hores.
Obertura de Boí Taüll, Port Ainé i Espot, el 4 de desembre
Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) preveu iniciar la campanya d’hivern a partir del 4 de desembre a Boí Taüll, Port Ainé i Espot. En la primera ha instal·lat nou paravent per retenir la neu natural, mentre que en les altres dos ha renovat els capçals dels sistemes d’innivació a fi de guanyar eficiència i reduir consums d’aigua i energia.
La principal novetat de FGC serà el passi Flexipass, que permetrà entrar sense cues tant a les seues estacions lleidatanes com a les de La Molina, Vall de Núria i Vallter, a Girona. El seu funcionament serà similar al del Teletac per pagar peatge en autopistes: requerirà una subscripció anual de 15 euros i permetrà obtenir entrades amb descomptes i assegurança d’accident inclòs. Les rebaixes seran més grans com més s’utilitzi i partir del 17è dia d’esquí no es pagarà entrada. Ferrocarrils ha reunit totes les seues estacions sota una única marca, Pirineu365.