Un robatori de cable elèctric obliga a suspendre trens de l'R13 i R14 entre Lleida i Juneda
La circulació ha quedat restablerta a les 08.15 hores
Un robatori de cable elèctric en la línia ferroviària entre Juneda i Puigverd de Lleida ha impedit circular a primera hora matí els trens de les línies R13 i R14 per aquest tram. Renfe ha habilitat busos per transportar els viatgers per carretera entre Lleida i Juneda. El robatori es va detectar cap a les 3.40 de la matinada i personal d’Adif ha treballat al llarg de la nit per recuperar el subministrament elèctric a la catenària. La circulació en el tram afectat s’ha restablert a les 8.15 hores.