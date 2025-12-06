MUNICIPIS
Desallotjats de les Borges, al carrer i intents d’okupar habitatges
Unes 20 persones, entre elles ancianes i menors, dormen a l’entorn del bloc buit de Santiago Rusiñol. Temptatives d’okupació al municipi i la Floresta
Una vintena de persones desallotjades dilluns passat del bloc d’habitatges del carrer Santiago Rusiñol de les Borges seguien ahir a l’entorn de l’edifici. Des que els van obligar a marxar, es reuneixen de dia al voltant de fogueres i dormen en cotxes o en refugis improvisats, a l’entrada d’un garatge o fabricats amb mobles apilats. Són diverses famílies que es van establir a la capital de les Garrigues arribades de Tarragona. Entre ells hi ha ancianes, dones i nens. Asseguren que l’únic que els reté allà és no tenir cap altre lloc on anar. En els últims dies hi ha hagut almenys dos intents d’okupar habitatges en aquesta localitat i el poble veí de la Floresta. Així ho van corroborar fonts dels Mossos d’Esquadra, que van indicar que en ambdós casos es van evitar les okupacions.
“No volem ser okupes, volem un lloguer que puguem pagar”, assegura David Escudero, que dorm en un precari refugi al costat del bloc amb la seua família. A uns metres d’allà, Angelina Vargas s’ha instal·lat a l’entrada d’un garatge amb la seua filla i els seus nets. “Dormim en cotxes”, explica.
Vivien sense contracte al bloc, però asseguren que “lluitàvem per un contracte de lloguer social”, com el que van aconseguir firmar altres habitants de l’edifici. “Mai ens hem negat a pagar”, asseguren.
Els serveis socials del consell de les Garrigues van obtenir dades d’habitants del bloc abans del desallotjament, com a primer pas per constituir una taula d’emergència d’habitatge amb el vistiplau de l’ajuntament i avaluar qui podia optar a reallotjament. Cinc dies després de ser expulsats, els afectats asseguren que cap administració s’ha posat en contacte amb ells i que l’única ajuda que han rebut és la d’un veí que ahir els va portar aliments de forma altruista.
Desallotjament
El desallotjament va afectar igual okupes, inquilins amb contractes de lloguer social i algun propietari. El va instar l’ajuntament, després de declarar l’immoble inhabitable. Des del desallotjament, les entrades a l’edifici tenen portes blindades i operaris retiraven ahir objectes que els desallotjats havien deixat als habitatges. El consistori, conscient que persones desallotjades pernocten al carrer, va indicar que ja ha demanat als Mossos d’Esquadra que facin complir l’ordenança que prohibeix acampar a la via pública quan disposin de personal per fer-ho.