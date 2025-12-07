El preu del forfet a les estacions d’esquí del Pirineu lleidatà s’encareix fins un 62% en 15 anys
Més de 20 punts per sobre de la pujada de l’IPC. El de nòrdic puja gairebé un 80%
El preu del forfet a les estacions d’esquí del Pirineu lleidatà ha experimentat un augment significatiu els últims 15 anys, que en molts casos supera l’evolució de l’IPC, amb un acumulat del 40% en aquest període. A Baqueira-Beret, el preu per dia ha passat de 44 euros el 2009 a aproximadament 71,5 euros el 2025, un increment del 62,5%. A Boí Taüll (50 €) la pujada és del 42,86%, a Espot Esquí (41 €) del 17,14%, a Port Ainé (44 €) del 25,71%, i a Port del Comte (44 €) del 37,5%. Tot Nòrdic (17 €) ha registrat la pujada més pronunciada, un 78,95%.
Joaquim Alsina, president de l’Associació Catalana d’Estacions de Muntanya, atribueix aquestes pujades a les “brutals” inversions necessàries per mantenir les estacions al dia, i alerta d’un monopoli que dominen “un parell” d’empreses fabricants de telecadires, màquines de neu i llevaneu.
Aquestes concentren el 80% del mercat, la qual cosa encareix els costos. Segons Alsina, només queden quatre o cinc estacions privades a Espanya, i sense suport financer públic el sector tindria greus dificultats per sobreviure. “Les inversions públiques no només sostenen les estacions, sinó que mantenen l’economia local amb activitats com botigues, restaurants i hotels”, apunta.
Malgrat les pujades, Alsina destaca que esquiar al Pirineu català segueix sent més assequible que als Alps francesos o suïssos, on els preus són el doble o més. “Estacions de dimensions semblants a Baqueira-Beret, la doblen pràcticament quant al preu del forfet, mentre que fa 30 anys eren molt semblants”, va dir.
D’altra banda, per fomentar el relleu generacional en l’esquí, proposa ampliar el programa Esport Blanc Escolar a tots els centres educatius de Catalunya, enfrontant-se així a una competència de lleure cada vegada més variada i abundant, per assegurar la continuïtat i l’afició per aquest esport.
Millores a l’hotel i a la carretera impulsen l’experiència del visitant. Paral·lelament, s’han renovat els canons de neu amb equips més eficients per a una producció sostenible i optimitzada.
S’ha desplegat una nova càmera web panoràmica a Cap del Bosc i s’han millorat senyals en pistes per facilitar l’orientació i seguretat. Els canons de neu s’han renovat amb models avançats, més eficients i respectuosos amb l’entorn.
Renovació en un telecadira i millores en sostenibilitat
Port del Comte reafirma el seu compromís amb la sostenibilitat, millorant els seus sistemes de producció de neu amb tecnologia que redueix consum energètic i emissions. Aquesta temporada ha renovat completament el cable del telecadira del Sucre.
Millores en innivació i app per a esquiadors
Baqueira-Beret estrena cinc noves pistes blaves que amplien el seu domini a 173 km esquiables, ideals per a esquiadors de nivell intermedi. L’estació millora la producció de neu instal·lant 14 nous canons eficients i més sostenibles i optimitza la seguretat i el gruix de la neu.
Més de 160 quilòmetres de pistes d’esquí nòrdic
Tot Nòrdic, la marca que reuneix les estacions d’esquí nòrdic a Lleida, afronta la temporada amb una extensa oferta de 160 km de pistes i 112 km d’itineraris per a raquetes de neu. Any rere any, les estacions d’Aransa, Lles de Cerdanya, Sant Joan de l’Erm, Tavascan, Tuixent-la Vansa i Virós Vallferrera inverteixen a renovar les seues instal·lacions i amb un ferm compromís amb la sostenibilitat ambiental. Gràcies a fons europeus Next Generation han instal·lat noves calderes de biomassa i carregadors per a vehicles.
Tindrà Copa del Món i obre la tirolina a l’hivern
Boí Taüll és l’estació amb la cota més alta del Pirineu català, a 2.751 metres. Destaca per la seua excel·lent neu i àmplia oferta esportiva i cultural. Aquesta temporada estrena noves webcams per monitorar la neu en temps real i millora el seu sistema de producció de neu per optimitzar el consum energètic. Continua la tercera fase de l’asfaltatge dels seus aparcaments i reforça la seguretat amb noves estructures de contenció, a més d’estrenar la tirolina a l’hivern. L’estació serà seu de la Copa del Món d’esquí de muntanya.
Tavascan, sense telecadira aquesta temporada però confia a reobrir-lo la vinent
L’estació de Tavascan, l’última de titularitat municipal de tot el Pirineu, afronta l’hivern sense el seu telecadira, però garanteix l’obertura de les pistes d’esquí nòrdic i altres serveis gràcies a una subvenció de 507.000 euros de la Generalitat. El motiu és que no ha pogut portar a terme la revisió reglamentària del remuntador per falta de pressupost, encara que està ja gestionant-la a fi de poder reprendre l’activitat amb totes les garanties en les pròximes temporades. La Generalitat planteja traspassar l’estació a mans de Ferrocarrils de la Generalitat, titular d’altres estacions de muntanya lleidatanes com són Espot Esquí, Boí Taüll i Port Ainé. Per això, ha encarregat a l’empresa pública un pla per assumir la gestió i explotació de la instal·lació, que passa per un conveni de col·laboració amb l’ajuntament de Lladorre.
Renova restaurant i millora accessos
Port Ainé estrena un restaurant renovat a la cota 2.100 pensat per oferir servei àgil i còmode a peu de pista durant la temporada. La terrassa exterior també s’ha remodelat, millorant accessos i paviment. S’ha instal·lat una càmera web panoràmica 360° que ofereix vistes emblemàtiques de l’estació i voltants.
Més eficiència energètica i senyalització a les pistes
Espot Esquí ha fet un avanç en matèria de sostenibilitat amb la primera planta fotovoltaica flotant en una estació d’esquí a Espanya. Aquest nou sistema redueix l’evaporació de l’aigua embassada i millora l’eficiència energètica en generar electricitat amb 416 panells solars.