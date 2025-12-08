Acolorides mandales decoren els carrers
Iniciativa de l’associació de dones Talaia per a les festes de Nadal. Han treballat cada tarda en els últims tres mesos
L’associació de dones Talaia de Ciutadilla, amb un equip de voluntaris i amb el suport de l’ajuntament, ha revolucionat, un any més, els carrers d’aquest municipi de l’Urgell amb una espectacular decoració nadalenca realitzada completament amb materials sostenibles. Durant tres intensos mesos de tardor, aquestes dones han teixit en ganxet i amb mans expertes un total de 220 mandales grans i 90 petites, culminant dissabte passat amb la posada en escena de la nova decoració als diferents carrers del poble. La instal·lació va comptar amb el suport del consistori. L’alcalde, Òscar Martínez, va agrair la iniciativa de l’entitat que ha contribuït a omplir Ciutadilla de color per a les festes de Nadal.
Arbre de Nadal
La decoració amb mandales arriba un any després que l’entitat creés un imponent arbre de Nadal de ganxet, dedicat a La Marató de TV3. De 4,5 metres, comptava amb 23.000 metres de llana, formant 1.120 fulles, 70 estrelles i 30 pompons. L’arbre de Nadal va tenir molt èxit.