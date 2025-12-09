AGRICULTURA
Els pagesos exigeixen regar o rebre compensacions justes a les zepes
Verdú va acollir ahir una assemblea de sindicats i col·lectius agraris, que van insistir en poder regar a les zones d’especial protecció d’aus (zepa), o bé rebre compensacions justes. També van denunciar que les zepes afavoreixen la sobrepoblació de fauna cinegètica. Divendres hi haurà una altra reunió amb la Generalitat a Tàrrega, en la qual hi haurà una nova tractorada. Si no obtenen solucions, van advertir, hi haurà més mobilitzacions.