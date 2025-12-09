Govern i oposició xoquen a causa de les llistes d’espera i la falta de mestres
Una visita mèdica tarda 6 mesos a Traumatologia i els centres escolars perden deu mestres
Ser operat a Traumatologia requereix a Fraga una espera de gairebé mig any (178 dies) i ser intervingut per l’oculista es retarda gairebé tres mesos (83 dies), en el primer cas amb un augment de 150 dies davant els registres d’agost del 2023, quan es va fer càrrec del sistema sanitari l’equip actual del conseller José Luis Bancalero.
Les coses tampoc no evolucionen cap a l’excel·lència en l’ensenyament, en què els centres fragatins de primària i secundària porten dos anys amb una retallada de jornades de professors equivalent a deu llocs de treball.
Aquest deteriorament dels serveis públics ha obert un debat polític a la capital del Baix Cinca, en el qual el PSOE acusa l’equip de govern municipal, del PP, d’inacció.
“Les demores al centre d’especialitats són les més altes dels últims anys, i s’han suprimit hores de biblioteca i suports escolars en diversos centres escolars”, assenyala Sonia Labrador, secretària dels socialistes fragatins, que considera “molt cridaner que l’alcalde no mostri en aquests assumptes la bel·ligerància a què ens té acostumats quan es tracta de reclamar al govern central”.
“Resulta injustificable el silenci de l’alcalde davant la desoladora situació dels serveis públics a Fraga. El Govern d’Azcón està acabant amb ells i Gramún continua sense posicionar-se amb aquells que pateixen diàriament el desmantellament sanitari o de l’educació pública”, afegeix.
“Quan es tracta de matèries en les quals no tenim competències, no ens en queda cap més remei que ser al costat dels nostres veïns i reclamar els recursos i els serveis que ens corresponen”, indiquen fonts de l’equip de govern municipal, que afirmen que estan efectuant gestions que van donant fruits.
“Gràcies a aquesta feina de reivindicar, fa uns dies hem tingut la bona notícia que per fi s’implanta el sistema de triatges (derivació a Primària o especialista) a Fraga, una reivindicació que es perseguia des que va obrir el Centre Sanitari Bajo/Baix Cinca fa dos dècades”, anoten.
En l’àmbit educatiu, a la minva efectiva de deu llocs de professor i la pèrdua de la categoria de subseu de la selectivitat se li afegeixen altres carències. “S’han suprimit hores de biblioteca i suports escolars en diversos centres escolars perquè el Govern d’Aragó va retallar la seua aportació al Pla Corresponsables i a l’alcalde tampoc no sembla que li importi”, afirma Labrador.
“Serem al costat dels centres educatius fragatins. Aquest mes de novembre, juntament amb les directores dels instituts, hem tornat a insistir en la necessitat de revertir la decisió de suprimir la subseu”, indiquen des de l’equip de govern.
Tamarit vol FP superior de Logística i de Mecanització
L’ajuntament de Tamarit de Llitera, l’IES local i l’Associació d’Empresaris de la Llitera reclamen implantar en aquest centre el curs vinent un grau mitjà o superior en Logística, un de superior de Programació de la Producció en Fabricació Mecànica com FP Dual Intensiva, la part pràctica del qual es desenvoluparia a l’empresa AMES i que completaria la formació que ja ofereix el grau mitjà de Mecanització, i un altre cicle, aquest bàsic, en Gestió Administrativa. Les tres entitats, que compten amb el suport de diverses empreses locals, destaquen l’absència d’“una oferta educativa reglada en l’àmbit de la logística que permeti formar professionals qualificats per cobrir la creixent demanda del sector”, que es concentra en la “destacada presència d’empreses del sector logístic, industrial i de transport” a la comarca i l’impuls de zones industrials i noves plataformes logístiques. “Aquesta formació és clau per millorar la inserció laboral dels joves, reforçar l’arrelament al territori i respondre a les necessitats de qualificació tècnica de les empreses”, afegeixen.