SUCCESSOS
L’home apunyalat a Sant Esteve continua hospitalitzat
Un muntador d’una orquestra del Baix Ebre, que va resultar ferit a l’abdomen. L’agressor es va atrinxerar a casa, el van trobar mort i es podria haver suïcidat
El muntador d’una orquestra que va ser apunyalat dissabte a Sant Esteve de Llitera per un home que es va atrinxerar casa i va ser trobat mort (vegeu SEGRE d’ahir), romania ahir ingressat a l’hospital de Barbastre tot i que fora de perill. El ferit és membre de l’equip tècnic de l’orquestra Atalaia de Paüls, del Baix Ebre, i va rebre una punyalada a l’abdomen.
Respecte a l’agressor, ahir es va conèixer que va trucar a la seua mare en el moment en què es va tancar al seu domicili, segons va informar Aragón Noticias, que va afegir que la investigació continua oberta. Una de les hipòtesis amb què treballen és que podria haver-se suïcidat i els agents van tornar ahir al domicili per recollir més informació.
Els fets van tenir lloc dissabte en un bar de la població mentre l’orquestra feia el primer concert de tarda en una altra ubicació. L’agressor i la víctima van intercanviar unes paraules a la barra del restaurant i el primer va agafar un ganivet i l’hi va clavar al segon a la panxa. El ferit va ser traslladat a l’hospital de Barbastre. Per la seua part, l’agressor es va atrinxerar a casa, on el va estar vigilant la policia. Diumenge al matí, quan la Guàrdia Civil va entrar, el van trobar mort.
L’orquestra Atalaia participava en l’anticipada festa de Cap d’Any de Sant Esteve de Llitera. Els fets es van produir cap a les 20.00 hores quan el grup feia la primera de dos actuacions. L’apunyalament es va produir en un bar cèntric del municipi i el jove que va agredir el muntador de l’orquestra es va atrinxerar a casa durant tota la nit sense fer cas a les trucades policials a entregar-se.
Van irrompre al domicili
La Guàrdia Civil va acordonar la zona i un negociador va intentar posar-se en contacte amb ell, sense èxit. Després de comprovar que tenia antecedents, es va mobilitzar un equip especial de Madrid. Diumenge a la tarda van irrompre a l’habitatge i van trobar el cos sense vida.
L’home, d’uns 40 anys, no tenia relació amb Sant Esteve de Llitera on residia des de feia menys d’un any, procedia de Barcelona i, pel que sembla, era conflictiu i tenia antecedents.