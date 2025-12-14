L’aparthotel ecològic, el 2026
Serà el primer de l’Estat amb la certificació Passivhaus Plus. Produirà més energia de la que consumirà gràcies a 54 plaques solars i comptarà amb zona wellness i 11 apartaments
El Pont de Suert es prepara per acollir el primer allotjament turístic de l’Estat amb certificació Passivhaus Plus, un estàndard internacional que garanteix màxima eficiència energètica, salubritat i confort. El projecte, impulsat per l’empresa local Solbo Family, ja pren forma en una parcel·la de 880 metres quadrats al costat del camí del Reganxo, vora la Noguera Ribagorçana. El seu promotor, Ramon Solana, confia a poder rebre els primers clients la tardor del 2026.
L’edifici comptarà amb 11 apartaments i capacitat per a 40 persones, i generarà més energia de la que consumirà gràcies a 54 plaques solars instal·lades a la coberta. Combina tecnologies renovables com aerotèrmia, bombes de calor amb recuperador i plaques solars fotovoltaiques, a més d’un disseny hermètic “com un termo”, segons explica Solana, qui destaca l’orientació solar i els materials aïllants com a claus per aconseguir el segell Passivhaus Plus.
Es tracta d’una fita a la comarca, ja que, malgrat que existeixen habitatges a Espanya amb aquesta certificació, cap negoci hoteler no ha assolit fins ara aquest nivell d’eficiència i autosuficiència energètica. L’immoble, acoblat amb peces prefabricades, ha completat l’estructura en menys d’un mes després d’intenses jornades de muntatge i prèvia preparació d’ancoratges, i actualment es treballa en el segellament i impermeabilització de les parets.