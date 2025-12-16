METEOROLOGIA
Desena tempesta al desembre des del 1940
La tempesta de pluja i trons registrada ahir és molt infreqüent a Lleida en un mes de desembre. La d’ahir va ser la desena des que n’hi ha registres, fa 85 anys (1940), segons Aemet. Només vuit desembres previs n’havien tingut i en alguns hi va haver més d’un dia tempestuós. Ahir va incloure trons, llampecs i fortes pluges des de la matinada de diumenge a dilluns. Castellanou de Seana havia acumulat a les 17.00 fins a 44,9 litres per metre quadrat, a Vilanova del Segrià n’hi va haver 44, poc més de 42 a la Granadella i 33 a Lleida ciutat. Els Bombers van efectuar a la tarda mitja dotzena de serveis per incidents causats per la pluja, principalment acumulació d’aigua i inundacions. Van ser requerits a Bellcaire, Tàrrega, el Palau, Lleida i Fulleda. En diversos casos van utilitzar bombes per extreure aigua de baixos inundats.