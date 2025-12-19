Interrompuda la circulació de trens de Rodalies entre Lleida i Puigverd de Lleida per una incidència
Hi ha una falta de tensió a la catenària i s'ha establert un servei alternatiu amb autobusos, segons Adif
La circulació de trens de Rodalies entre les estacions de Lleida i de Puigverd de Lleida es troba interrompuda aquest divendres al matí per falta de tensió a la catenària, segons Adif. La incidència afecta els trens que circulen en el tram entre la capital del Segrià i Sant Vicenç de Calders i s'ha establert un servei alternatiu per carretera.
Se encuentra interrumpida la circulación entre Lleida-Pirineus y Puigverd de Lleida-Artesa por una falta de tensión en catenaria. Afecta a los trenes que circulan por el tramo Lleida-Sant Vicenç de Calders. Se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible.— INFOAdif (@InfoAdif) December 19, 2025
Seguirem informant