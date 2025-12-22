La neu complica la circulació en una dotzena de carreteres de Pirineu i Prepirineu lleidatans
És obligatori l'ús d'equipaments especials en vies del Pallars, la Val d'Aran, l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça i el Solsonès
La neu fa obligatòria la circulació amb cadenes o pneumàtics d'hivern a una desena de carreteres catalanes, segons consta al portal del Servei Català de Trànsit (SCT). Es tracta de vies situades al Pallars, la Val d'Aran, l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça i el Solsonès. Entre elles, la C-142b en l'accés al Pla de Beret; la C-28 al Port de la Bonaigua; la C-462 entre la Coma i la Pedra i Alàs i Cerc; la C-563 a Josa i Tuixén; l'L-500 i l'L-501 a la Vall de Boí, l'L-504 de Tírvia a Lladorre; l'L-510 entre Tírvia i Alins; i l'N-141 a Bossòst. També s'han de portar a l'N-260 a Ribera d'Urgellet i a la mateixa via a Sarroca de Bellera.