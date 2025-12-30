REPORTATGE
“El meu besavi Hiram Foley va treballar com a enginyer a la presa de Camarasa”
Terence Tyler, besnet d’un dels responsables de la central hidroelèctrica, va conèixer ahir aquesta obra del seu avantpassat. Més d’un segle després que es construís
La central de Camarasa va rebre ahir un visitant gens habitual, Terence Lyster, besnet de l’enginyer nord-americà Hiram Saine Foley, un dels que van participar, fa més d’un segle, en el projecte de desenvolupament hidroelèctric que va incloure aquesta presa a la comarca de la Noguera. Lyster va recórrer les instal·lacions de la mà de representants d’Endesa i de la historiadora Dolors Domingo, en un encontre que va posar en consonància la història d’aquesta infraestructura energètica centenària amb la memòria de la família d’una de les persones que la van fer possible.
“El meu besavi Hiram Floey va treballar com a enginyer en una part d’aquesta presa i avui estic aquí per provar de representar la meua família”, va explicar Lyster, en declaracions a Lleida Televisió. La central de Camarasa es va construir l’any 1919 i, més d’un segle després, s’ha convertit en un element distintiu del paisatge i del patrimoni industrial del municipi i la comarca.
La visita d’ahir va ser el resultat de contactes iniciats anys enrere entre la família de Lyster i representants d’Endesa. Marc Miret, responsable de l’agrupació de centrals hidroelèctriques de la companyia al Segre, va explicar que “fa un parell d’anys un germà del Terence ens va informar de la investigació que havia portat a terme sobre la seua família, i en especial sobre el besavi”.
Per la seua part, Domingo va apuntar que “fem moltes visites guiades a la central de Camarasa, però en aquesta ocasió es tractava de lligar els records dels besnets de l’enginyer Hiram Foley amb el que tenim a Camarasa”. Durant la visita, Lyster va poder conèixer de primera mà l’evolució de la central hidroelèctrica, així com la seua importància en el desenvolupament industrial i social del territori, i intercanviar impressions sobre el llegat familiar vinculat a una de les obres d’enginyeria més rellevants de la zona.