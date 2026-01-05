Més de 40 entrades i 33 adopcions el 2025
Balanç de la Protectora d’Animals d’un any “més tranquil” que els anteriors. Insisteix en la importància de l’esterilització
La Protectora d’Animals de Tàrrega va tancar l’any 2025 amb un balanç de 43 entrades i 33 adopcions. L’entitat també va registrar set retorns a les seues famílies, una desena d’adopcions externes (sense ingrés a les instal·lacions) i quatre baixes de gossos ancians.
Mireia Segarra, portaveu i voluntària de les instal·lacions, va reconèixer que el passat 2025 va ser un any “més tranquil” que els anteriors, en els quals superaven el centenar d’entrades i entre 80 i 90 adopcions. Malgrat tot, va assegurar que “algunes entrades van ser complexes, amb problemes conductuals que dificulten l’adaptació, o mèdics, que requereixen costoses operacions quirúrgiques”.
Ara acullen 61 gossos, gestionats per quatre voluntàries i un equip de reforç d’unes cinc persones per a tasques veterinàries, passejos i acompanyaments. A més, val a destacar que gairebé la meitat dels animals són gossos sèniors. Segarra va agrair el suport ciutadà, tant econòmic com material: “Quan fem una crida, sempre responen, ja sigui amb diners per costejar les operacions o amb donacions de menjar o mantes.”
Objectius del 2026
La Protectora afronta el 2026 amb l’objectiu de continuar fent divulgació sobre els seus animals perquè el major nombre possible de gossos acabin sent adoptats o acollits de forma indefinida. També continuarà fent pedagogia sobre la importància de l’esterilització i la tinença i la cura responsable de les mascotes.
En aquest sentit, Segarra va insistir que “adoptar és millor que comprar”, “l’esterilització és la clau per resoldre el problema”, i va recordar que “la llei de benestar animal veta la cria a casa”. El seu somni utòpic és que “no hàgim d’existir”.