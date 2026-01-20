POLÍTICA
Junts-Impulsem es proposa superar les 200 llistes el 2027
Previsió tant al pla com al Pirineu a les municipals. Ahir van revalidar l’acord per anar junts a les eleccions
Junts per Catalunya i Impulsem Lleida van revalidar ahir l’acord per concórrer com a coalició en les eleccions municipals del 2027, en les quals esperen superar les 200 candidatures. El secretari general de Junts, Jordi Turull, i el seu homòleg d’Impulsem Lleida, Manel Solé, ho van fer amb la intenció de ser presents a totes les comarques de la demarcació. Turull va incidir que esperen superar les candidatures presentades per als comicis de 2023, que van ser 130 al pla i gairebé 60 al Pirineu, davant les 190 d’ERC. Per la seua part, Solé va recordar que fa tres anys la coalició es va formar mesos abans dels comicis i ara l’acord es reedita amb gairebé any i mig de marge, la qual cosa permetrà treballar per confeccionar un major nombre de candidatures.
L’objectiu és liderar més municipis i governar a la Diputació, on ara formen el grup més nombrós, amb deu diputats, malgrat que al capdavant de la institució hi ha ERC, PSC, UA i Ara Pacte Local, amb 13. D’altra banda, Turull va indicar que aquest pacte és extrapolable a altres demarcacions de Catalunya. Va valorar de forma molt positiva el pacte en els últims anys, “ja que hi ha més coses que ens uneixen que ens separen” i va assegurar que ha tingut un efecte multiplicador. “L’objectiu és tenir un instrument potent per fer la vida més fàcil als ciutadans i oferir solucions a les seues reclamacions”, va dir, a més de ser un vehicle per portar-les al Parlament i al Congrés.
Solé va valorar el treball d’aquests anys, la qual cosa ha facilitat reeditar el pacte que va aconseguir uns bons resultats: a la vegueria de Lleida va aconseguir la majoria d’alcaldies i consells. Solé va incidir que “cal que les nostres empreses siguin més competitives i evitar l’actual deslocalització oferint igualtat d’oportunitats”. També va insistir que cal resoldre la problemàtica que suposa la falta de secretaris i interventors, ja que deixa en la indefensió els ajuntaments. Junts i Impulsem mantindran el comitè d’enllaç que farà el seguiment dels municipis on es presentin candidatures per no competir en cap poble.