SERVEIS
Més de 130 veïns volen traslladar una antena de telefonia al Palau
Està ubicada a la teulada de la residència de la tercera edat. Constitueixen una plataforma i denuncien falta d’informació sobre les obres vinculades al 5G
Un total de 135 veïns del Palau d’Anglesola, un municipi del Pla d’Urgell amb 2.200 empadronats, s’han constituït com a plataforma per reclamar el trasllat de les antenes de telefonia mòbil situades a l’edifici de Ca la Cileta. Es tracta d’una residència per a la tercera edat, un fet que, segons la plataforma, afegeix sensibilitat al debat sobre la ubicació de la infraestructura. La mobilització arriba arran de les recents obres d’ampliació de les antenes 5G, que, segons denuncien, s’han portat a terme sense informar el veïnat afectat. La plataforma considera que aquesta situació evidencia una falta de transparència i comunicació per part del consistori en un assumpte que, assegura, repercuteix tant en la qualitat de vida dels veïns de l’entorn com en l’impacte visual que generen les instal·lacions al paisatge urbà.
Les antenes de Ca la Cileta no són una polèmica nova al municipi. El col·lectiu recorda que han estat objecte de rebuig veïnal des de fa anys i assenyala un precedent rellevant: el 2008, l’ajuntament d’aleshores va notificar a l’operadora Telefónica la cancel·lació del conveni existent i va sol·licitar el trasllat de la instal·lació fora del nucli urbà. Tanmateix, la plataforma afirma que la instal·lació es va mantenir després de la pressió de l’operadora, que hauria advertit sobre una possible pèrdua del servei de telefonia mòbil al municipi si s’executava el trasllat.
La situació s’ha reactivat en les últimes setmanes per la sorpresa generada davant de l’inici de les obres d’ampliació de les antenes. Davant de la inquietud veïnal i l’argument del dret a viure en un entorn percebut com a segur, els integrants de la plataforma han decidit organitzar-se per traslladar al consistori les seues reclamacions de retirada i reubicació de les antenes fora de la zona residencial, a més de sol·licitar una resposta formal del consistori.
Reclamen que el consistori convoqui una reunió informativa
La plataforma demana que les antenes puguin traslladar-se a un altre emplaçament alternatiu com el polígon industrial, per evitar que els dispositius continuïn ubicats en ple centre; també reclama que el consistori els faciliti tota la informació disponible sobre la instal·lació i les obres, i sol·licita una reunió informativa. Per la seua part, l’ajuntament del Palau d’Anglesola assegura que demanarà informació a la companyia per traslladar-la al veïnat i convocar aquesta reunió i afegeix que actualment el municipi té bona cobertura d’operadores vinculades a Telefónica, com Movistar, però no d’altres com Orange o Jazztel. Per això, el consistori assegura que plantejarà, independentment de la seua ubicació, la possibilitat d’habilitar l’ús compartit de la infraestructura perquè altres operadores puguin donar servei sense necessitat d’instal·lar noves antenes al municipi.