40 anys de Festa del Porc
Les Mestresses de Casa d’Alcarràs elaboren des de fa dies el tradicional mandongo que es podrà degustar avui. Mantenen viva una tradició amb què es pretén connectar història, gastronomia i la unió entre veïns, així com promocionar un producte vital per al poble
Quaranta anys fa que Alcarràs celebra la Festa del Mandongo, una celebració profundament arrelada al municipi i estretament vinculada a la cultura popular i a l’aprofitament del porc, elaborant un sense fi de productes. Forma part de la identitat gastronòmica del municipi i les Mestresses de Casa d’Alcarràs treballen any rere any per mantenir aquesta pràctica.
La Festa del Mandongo es va començar a celebrar fa quatre dècades “com una recuperació festiva de la tradicional matança del porc, un costum ancestral que marcava el calendari d’hivern a les cases del poble i que estava destinat a l’aprofitament d’aquest animal elaborant tota una varietat d’aliments”, asseguren membres de l’organització. Amb l’entrada en vigor de les normatives de benestar animal, que van vetar la matança en llocs públics i van obligar a fer-la en escorxadors supervisats, va deixar de ser una tradició celebrada en l’àmbit domèstic i es va convertir en una altra de col·lectiva i festiva, oberta a la població i sense matança. “Avui dia s’ha consolidat com un dels moments més emblemàtics previs a la Festa Major d’Hivern de la localitat”, que se celebra aquest cap de setmana, van explicar.
El mandongo s’elabora els dies previs a la Festa del Porc, que tindrà lloc avui dijous. La festa està organitzada per les Mestresses de Casa d’Alcarràs, una entitat que compta amb la col·laboració de voluntaris i de personal de l’ajuntament per fer possible el desenvolupament d’aquesta activitat. Durant la festa, les mestresses de casa reparteixen entrepans per degustar la llonganissa i la botifarra negra que han elaborat els dies anteriors. “Els assistents els poden adquirir i convertir la festa en un acte de trobada popular i gastronòmic que any rere any reuneix centenars de persones”, van explicar des del consistori. Aquesta activitat no només posa en relleu els productes tradicionals derivats del porc, sinó que reforça la cohesió social i el caràcter participatiu de les festes d’hivern al municipi, van assenyalar les mateixes fonts. Aquest any, com a novetat i per celebrar els 40 anys de la Festa del Porc, a partir de les 18.30 hi haurà una actuació musical del grup de Ponent A Kontra Korrent.
Promoció del producte local
Amb la commemoració d’aquests 40 anys del mandongo, “Alcarràs reafirma el seu compromís amb la preservació de les tradicions populars i amb la promoció d’una festa que combina història, gastronomia i vida en comú”, va assenyalar l’organització. A més, potencia la promoció d’un producte de Km0 en el qual el sector porcí és un dels referents pel que respecta a l’economia de la localitat.