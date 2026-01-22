Fanals regulables per reduir la despesa en llum
En despleguen 81 de nous amb una inversió de més de 101.000 euros. Rebaixarà el rebut mensual del consistori en un 60%
L’ajuntament de Llardecans està renovant tot l’enllumenat públic de la població. Ho fa amb fanals led de llum regulable que permetran un estalvi energètic de més del 60% a la factura elèctrica, segons va explicar l’alcalde, Xavier Mor. Els fanals tenen un sensor individual amb què es pot modular la intensitat de cada un dels 81 nous punts de llum, va indicar el primer edil. De moment, s’ha fixat en un 50% de potència de les 18.00 a les 23.00 hores i es pot reduir fins al 20% a partir de mitjanit, segons cada carrer, va puntualitzar Mor. “Cal tenir en compte que hi ha moltes zones per les quals no passa ningú a partir de la mitjanit”, va indicar el primer edil. Mor va destacar que la despesa de llum del consistori ascendeix a gairebé 4.000 euros mensuals, i que amb aquest nou sistema passarà a ser menys de la meitat.
El projecte es finança amb els ajuts del Fons Nuclear del pla d’emergència PENTA atesa la proximitat del municipi a la central d’Ascó, a Tarragona, que ascendeixen a més de 101.000 euros per millorar l’eficiència energètica. Es tracta d’un projecte presentat fa dos anys juntament amb una altra iniciativa per a la promoció econòmica i la creació d’ocupació. Les dos van rebre una subvenció de gairebé 450.000 euros. Més de 300.000 euros estan dirigits al centre de coworking sanitari (vegeu el desglossament).
A punt per licitar el coworking sanitari aprovat en el ple
L’ajuntament licitarà aviat el projecte per crear un centre de coworking sanitari en una parcel·la municipal ja aprovat en ple. Contempla la construcció d’un nou edifici amb planta baixa, on s’ubicarà el centre, i un primer pis per a oficines. Oferirà serveis de podologia, fisioteràpia o odontologia principalment destinats al col·lectiu de la tercera edat. Una vegada construït, es trauran a concurs els diferents espais en els quals podran treballar aquests especialistes.