Més recollida de brossa a domicili
Juncosa, Bellaguarda, Bovera i els Torms se sumen al febrer als set pobles que ja apliquen aquest sistema. S’estendrà a tota la comarca excepte l’Albagés, i les Borges serà l’últim
El consell de les Garrigues posarà en marxa la recollida d’escombraries porta a porta a finals de febrer als municipis de Juncosa, Bellaguarda, Bovera i els Torms. A aquesta ruta s’unirà la Granadella, que ja efectua la recollida domiciliària des de fa quatre anys. Així ho va explicar el conseller comarcal responsable de Medi Ambient, Jaume Setó. Va avançar que aquest serà el principal tema del consell d’alcaldes de dilluns vinent, per accelerar al màxim la posada en marxa d’aquest servei.
Al sistema de recollida porta a porta estan adscrits vint-i-tres municipis de la comarca, inclosa la capital, les Borges Blanques. Només ha quedat fora l’Albagés, que ja aplica un mètode propi que utilitza intel·ligència artificial (IA) per identificar els residus i premiar els veïns que els separen correctament amb rebaixes al rebut. Des de fa quatre anys està en marxa a Arbeca, Puiggròs, Juneda, la Floresta, Cervià i la Granadella amb molt bons resultats, ja que han augmentat el reciclatge del 30% al 75%, segons fonts del consell. També es porta a terme al Cogul a càrrec de l’ajuntament, malgrat que l’ens comarcal s’encarrega en última instància de recollir els contenidors.
A mitjans de febrer ha d’estar distribuït tot el material (bosses i cubs) i també es s’impulsarà una campanya informativa i de sensibilització prèvia. Setó va indicar que les Borges serà l’última a incloure’s en les rutes que s’aniran definint fins a completar els circuits de recollida, ja que la capital comportarà més complexitat. No obstant, Setó va remarcar que s’hi intentarà aplicar la recollida a domicili tan aviat com sigui possible.
Només una empresa es va presentar al concurs per recollir les escombraries porta a porta a les Garrigues el setembre del 2025. És la firma Jaume Oró, que ja s’encarrega d’aquest servei des del 2015 i que l’hi va adjudicar definitivament. Llavors se li va atorgar per 10 anys i per 800.000 euros anuals (amb recollida ordinària en illes de contenidors). El seu contracte s’acabava el juny de l’any passat, però es va prorrogar fins a resoldre la nova concessió, que també s’ha adjudicat per 10 anys més i un pressupost de més de 20 milions.
Demora
Al principi la recollida a domicili s’havia previst per al 2025, encara que el president del consell, Antoni Villas, ja va indicar aleshores que no es posaria en marxa fins a primers del 2026. Va argumentar que fer-ho abans va ser impossible perquè el contracte incloïa la compra de camions i la construcció de deixalleries i illes d’emergència per dipositar les escombraries que quedaven fora de les rutes de recollida. A més d’aquestes qüestions tècniques, també són necessàries les campanyes de conscienciació i desenvolupar la logística per a la distribució de cubs.
El canvi de les illes de contenidors per recollida porta a porta també ha comportat canviar tot el parc mòbil, ja que calen camions més petits que puguin passar per carrers més estrets. D’aquesta operació s’ha encarregat l’empresa concessionària del servei, Jaume Oró, segons va puntualitzar Setó.