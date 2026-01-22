SUCCESSOS
Roben en quatre cases de Torrelameu mentre els veïns eren al ball de Sant Sebastià
Els assalts es van registrar entre les 19.30 i les 21.00 hores
Torrelameu va celebrar el cap de setmana passat i fins dimarts la festa major de Sant Sebastià. L’últim acte festiu va ser el concert i el ball que va tenir lloc dimarts a la tarda a la Casa de la Vila. Va ser un acte que va congregar nombrosos veïns, la qual cosa va servir perquè lladres aprofitessin per robar en tres cases i intentar-ho en una quarta. Els Mossos d’Esquadra ho estan investigant.
Els robatoris es van registrar entre les 19.30 i les 21.00 hores als carrers Pintor Viladrich, Vilanova de la Barca i la Bassa. En aquesta última, hi va haver un robatori consumat i una temptativa. “Una veïna va detectar els lladres quan li estaven aixecant la persiana”, va comentar ahir l’alcalde, Carles Comes, que va lamentar els fets. Els delinqüents van accedir als habitatges escalant per les façanes, van forçar finestres i portes, van sostreure diners, joies i objectes de valor i van fugir.
Els investigadors van inspeccionar els habitatges a la recerca d’indicis i estan analitzant enregistraments de les càmeres de seguretat que hi ha en algun dels habitatges i les municipals que hi ha a la via pública. Carles Comes va afegir que “al maig celebrarem la festa major del Roser, ens plantegem contractar vigilància privada perquè els veïns puguin anar als actes festius amb tranquil·litat”.
Aquest any ja s’ha registrat un cas similar. Lladres van robar el dia 5 en una casa de Tàrrega aprofitant que els amos estaven veient la cavalcada de reixos. L’any passat hi va haver diverses onades de robatoris coincidint amb festes majors. Va passar a Camarasa, Bell-lloc, Alfarràs, Castellserà, Pradell i l’Espluga Calba, entre d’altres. Els Mossos expliquen que és una tendència que han detectat en els darrers anys.