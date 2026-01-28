TRÀNSIT
Un camioner circula 40 km ebri per l’A-2 entre Alcoletge i Tàrrega
Va donar 0,70 mg/l en test d’alcoholèmia, quatre vegades més del màxim per a professionals. Altres conductors van alertar el 112 i va ser interceptat pels Mossos
Un camioner ebri circulant de manera erràtica com a mínim uns 40 quilòmetres per l’autovia A-2 entre Alcoletge i Tàrrega. Això és el que va ocórrer la nit de diumenge passat. Els Mossos d’Esquadra van interceptar el xòfer després de ser alertats pel 112 per l’avís d’altres conductors. L’infractor, de 49 anys, li van imputar dos delictes viaris i li van immobilitzar el vehicle.
Els fets van ocórrer al voltant de les 23.00 hores de diumenge quan diversos conductors que anaven per l’A-2 van alertar al telèfon d’emergències 112 de la presència a l’altura d’Alcoletge d’un camió amb remolc que circulava de manera erràtica, envaint els dos carrils en direcció a Barcelona. Davant d’això, es van mobilitzar diverses dotacions policials i una de l’Àrea Regional de Trànsit, que van localitzar el vehicle quan ja es trobava al terme municipal de Tàrrega, a uns 40 quilòmetres d’Alcoletge.
Garantir la seguretat
Els agents van interceptar el conductor i el van obligar a parar el vehicle mentre garantien la seguretat de la resta d’usuaris de la via. Posteriorment, van observar que el xòfer presentava símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de les begudes alcohòliques. Davant d’això, se’l va sotmetre al test, en què va donar una taxa positiva de 0,70 mg/l. La taxa màxima d’alcohol permesa per als conductors professionals és de 0,15 mg/l, per la qual cosa la quadruplicava amb escreix. El van denunciar penalment com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat en el trànsit: conducció temerària i conduir sota els efectes de les begudes alcohòliques. A més, el vehicle va quedar immobilitzat al lloc. L’infractor, segons van informar ahir els Mossos, haurà de comparèixer quan sigui requerit davant del jutjat d’Instrucció de Cervera. L’any passat hi va haver un cas similar en aquest tram. El conductor va ser arrestat a Bellpuig (vegeu el desglossament).
Diversos conductors havien alertat que un tràiler circulava envaint el voral, sense respectar les distàncies de seguretat i posant en greu perill la seua integritat. Immediatament, diverses dotacions van iniciar la recerca del camió, localitzant el vehicle aparcat en un pàrquing d’un restaurant de l’N-II a Bellpuig. Els agents van entrar a l’establiment i van veure sortir corrents per la porta del darrere el camioner, que va ser arrestat.
Dos anys de retirada del carnet en un cas similar recent
■ L’abril passat, un camioner de 50 anys de Mollerussa va ser condemnat a dos anys de retirada del carnet de conduir i a una multa de 1.080 euros després que els Mossos el detinguessin per conduir ebri i de forma temerària per l’A-2. L’infractor va ser arrestat a Bellpuig quan va intentar fugir a peu, negant-se a fer el test d’alcoholèmia.