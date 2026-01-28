La renovació de l’enllumenat públic canviarà 3.000 fanals per leds
Reduirà un 71% el consum i preveu un estalvi anual pròxim a 375.000 euros
L’ajuntament de Mollerussa emprendrà una renovació integral de l’enllumenat públic que arrancarà amb la substitució de 3.021 fanals o lluminàries per tecnologia led, una actuació que inclou tant la via pública com els exteriors d’equipaments municipals. Concretament, el pla preveu canviar 2.885 fanals de l’enllumenat urbà i renovar 136 punts de llum en espais exteriors com per exemple el camp d’esports o els patis de centres escolars. La intervenció, que el consistori portarà al ple ordinari de demà dijous, permetrà reduir un 71 per cent el consum energètic i modernitzar la xarxa elèctrica municipal. D’aquesta manera, el consum anual passarà de ser d’1,81 milions de kWh a poc més de 525.000 kWh, amb el consegüent impacte en la reducció de la factura energètica i una millora de la qualitat lluminosa.
L’alcalde, Marc Solsona, i el regidor de Sostenibilitat, Transició Energètica i Obra Nova, Josep Maria Garrofé, han detallat que la previsió és assolir un estalvi anual pròxim als 375.000 euros. La previsió és que el contracte s’adjudiqui el maig perquè les obres puguin començar al juny.
El projecte sortirà a licitació per un import anual de 473.030 euros. Solsona va assenyalar que, gràcies a la reducció del consum i a la millora de l’eficiència de les instal·lacions, l’estalvi previst “pràcticament finançarà el cost total” del servei. Garrofé, per la seua part, va explicar que l’actuació s’articularà mitjançant un contracte de serveis amb una durada de 13 anys, que inclourà tant el manteniment i la gestió de l’enllumenat com una inversió inicial rellevant durant el primer any.
La contractació es tramitarà mitjançant l’adhesió a l’acord marc de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), la qual cosa garanteix que les empreses que es presentin a la licitació estiguin homologades. L’objectiu, segons va apuntar el consistori, és combinar seguretat jurídica i agilitat administrativa en un expedient de gran complexitat tècnica. A més del canvi massiu a leds, el projecte incorpora una actuació paral·lela sobre les estructures de l’enllumenat. Està prevista la instal·lació de 50 columnes noves, la substitució de 150 punts que estan en mal estat, treballs de pintura en 478 fanals i l’aplicació de tractament anticorrosiu a més de 2.000 columnes, amb la finalitat d’allargar-ne la vida útil i millorar la imatge urbana.
En l’apartat econòmic, es preveu validar tres modificacions de crèdit. Una d’aquestes permetrà incorporar finançament afectat per a una obra ja iniciada (les noves oficines d’Acció Social) i una altra redistribuirà partides per motius tècnics per poder executar inversions: 40.000 euros per a jocs infantils, 50.000 per a senyalització viària i 60.000 per a mobiliari urbà.