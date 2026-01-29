Deu anys sense campanar
Avui es compleixen dos lustres de l’ensorrament de la torre de l’església de Sant Pere, que va causar una gran expectació a les xarxes. El poble celebra aquest dissabte la reconstrucció i els nens de l’escola han fet treballs per rememorar els fets amb les persones que els van viure
Deu anys fa avui de l’ensorrament del campanar de Rosselló després de detectar-se diverses esquerdes. El 29 de gener del 2016 (a les 11.15 hores) és una data que no obliden ni l’exalcalde, Josep Abad, ni els veïns. “Ens va donar el temps just per desallotjar els habitants de cases pròximes que no volien marxar i no es van haver de lamentar víctimes.” El vídeo de la caiguda va córrer com la pólvora per les xarxes socials. “El vaig gravar jo mateix, ja que era l’única persona, juntament amb l’arquitecta municipal i un contractista propietari d’una camioneta roja aparcada a la plaça els que en aquell moment estàvem allà. També va fer un vídeo que va difondre. Hi érem tots tres ja que els agents municipals es van encarregar que no hi hagués curiosos perquè la situació tenia perill.” Abad assegura que “em va passar pel cap l’11S de Nova York. La pols ens va engolir i ens vam adonar de la catàstrofe”.
L’església de Sant Pere és l’únic Bé Cultural d’Interès Local del poble i “és important que torni a la consciència de tots, ja que els nens no han vist mai com era i d’altres l’han oblidat”, assegura Vicenta Guàrdia, de l’Associació Mariana de Rosselló. Aquesta entitat, amb el suport de tot el teixit associatiu del poble i de l’ajuntament, organitzen aquest dissabte un acte commemoratiu amb tallers, exposicions, concerts i la projecció d’un màping.
Menció especial té el projecte que ha portat a terme l’escola la Rosella en el qual els infants han treballat aquest fet amb les persones grans perquè els expliquessin com era el temple com una activitat intergeneracional en la qual han pogut conèixer la història fent dibuixos, construccions i un llibre en què han recollit tot el que han après. A la catequesi els nens també han fet un treball d’investigació amb els seus pares i avis.
Tots els actes de dissabte es faran dins de l’església i a la plaça. Dins hi haurà vídeos, plafons informatius i una exposició de dibuixos i fora hi haurà diversos jocs, un d’aquests està inspirat en la reconstrucció del campanar, un berenar i també concerts.
El bisbat no té previsió d’aixecar-hi una nova torre
Rosselló va reobrir l’església 27 mesos després de l’ensorrament demanant reconstruir el campanar. La nova estructura és un recordatori que allà hi va haver una torre i, de fet, hi ha una plataforma preparada per poder aixecar-la. Tanmateix, fonts del bisbat de Lleida van indicar que no hi ha intenció ni a mitjà ni a llarg termini. Durant els 2 anys i 3 mesos de reconstrucció, els actes religiosos es van celebrar en un local cedit per la parròquia. “L’ajuntament no té potestat per actuar en un edifici privat”, va dir l’alcalde, Joan Andreu Urbano.