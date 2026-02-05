Els cerealistes insten a excepcions per força major en la PAC
Sembrar el que permeti el sòl i poder mantenir l’ajuda
Unió de Pagesos ha demanat a la conselleria d’Agricultura que les pluges continuades de les últimes setmanes siguin considerades un cas de força major o circumstància excepcional a efectes dels ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC) d’aquest any. El responsable del sector de cereals i herbacis d’Unió de Pagesos, Santi Caudevila, explica que es tracta que l’agricultor pugui fer una sembra diferent de la que tenia compromesa i poder mantenir els ajuts. “Nosaltres hem de poder plantar el que permet agronòmicament la terra després de setmanes de pluja”, va insistir. En aquests moments és més que improbable poder fer la sembra previstes d’ordi, blat, sègol, pèsols o colza per la situació de les finques en aquestes dates. Al seu lloc, els pagesos podrien optar per gira-sol o melca, però especialment per panís. Aquesta excepcionalitat ja es va aplicar fa uns anys, coincidint amb els estralls causats per una dana, que va provocar problemes similars.
Sembrats
Després de setmanes plovent, es mantenen els problemes per als cerealistes. Bona part del panís de segona collita encara segueix als camps, impracticables per l’excés d’aigua. A més, en gran part de les finques de la província encara no s’ha pogut sembrar perquè és impossible accedir-hi amb la maquinària necessària. Així mateix, l’elevada humitat regnant dispara els riscos de l’extensió de fongs sense que tampoc els agricultors tinguin fórmules viables per tractar amb fungicides com podrien ser la utilització de drons, afirma Santi Caudevila.