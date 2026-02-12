TURISME
Gairebé un milió d’estrangers van passar per Lleida l’any passat
Un total de 913.364 d’estrangers entre turistes i viatgers que van visitar altres indrets d’Espanya entre el gener i el novembre del 2025 van passar per Lleida, segons una estadística experimental publicada per l’Institut nacional d’Estadística (INE) que es basa en les dades proporcionades per les grans operadors de telefonia mòbil a Espanya, que identifiquen els no residents a través de la posició d’un mòbil contractat a l’estranger que es connecta a una xarxa d’un operador espanyol. Per tant, “si un ciutadà francès ve a Espanya tres vegades a l’abril, comptarà com a tres turistes francesos”, aclareix el mateix INE.
Aquesta mateixa circumstància passa sovint al Pirineu de Lleida, molt proper a la frontera francesa a Aran i a l’andorrana a l’Alt Urgell, cosa que explica que andorrans (190.664) i francesos (301.681) fossin els principals visitants de Lleida el 2025. Tanmateix, la dada oficial de turistes estrangers a Lleida en va marcar una fita històrica, arribant els 254.564 visitants, segons va informar la setmana passada la diputació de Lleida.