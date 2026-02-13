MUNICIPIS
El ‘mar rosa’ d’Aitona estrenarà aquest any un perfum d’autor que evoca el camp florit
Creat per especialistes del sector, es tracta d’una aroma en un flascó de 50 mil·lilitres que costa 180 euros. Han invertit un any a aconseguir l’elaboració, amb essències de presseguer com a base
Aitona estrenarà el seu propi perfum a la pròxima edició de Fruiturisme. Es tracta d’Aitona Mosq, una creació unisex del director i promotor Andy Mosquera en col·laboració amb el perfumista establert a Praga Renier R. Méndez que es posarà a la venda el proper mes de març. La idea va sorgir la primavera de l’any passat “després de recórrer els camps de fruiters florits, una experiència que em va encantar i em va inspirar”, assegura Mosquera. “Vaig contactar amb Renier per crear la fragància i el flascó. Iniciar el procés d’elaboració no ha estat fàcil. Calia trobar les olors i sensacions que tens quan recorres els camps de presseguers florits”, va apuntar.
Crear un perfum requereix una fórmula i un procés d’avaluació de la matèria primera amb el repte d’aconseguir que les molècules de les essències quedin entrellaçades correctament i creïn una aroma. “L’olfacte és un sentit complex perquè treballa amb la memòria i cal fer retocs freqüents fins a assolir el que vols”, va puntualitzar.
Quaranta ingredients
Així, Aitona Mosq té més de quaranta ingredients entre els quals es poden distingir l’ambre, el sàndal, les flors blanques, l’osmant, una flor que li dona un toc caramel·litzat, i per descomptat el préssec i la pera, entre molts d’altres. “La idea va ser crear una aroma que deixés una estela en l’aire que perdurés, una cosa que crec que hem aconseguit.”
Finalment, el perfum es va llançar per internet a primers d’any “però hem esperat fins a aquesta primavera per posar-lo a la venda coincidint amb la celebració d’una nova edició de Fruiturisme” (vegeu el desglossament). Un flascó de 50 mil·lilitres costa 180 euros. “Nosaltres estem dins del que es diu perfumeria d’autor, que no té res a veure amb la perfumeria comercial que creen marques conegudes relacionades amb la moda”, afirma Mosquera.
“El nostre és un altre mercat, el del col·leccionista, generalment persones de l’alt estànding que l’adquireixen per tenir un producte més relacionat amb l’art i l’exclusivitat de portar una aroma única”, va recalcar. “Tenim una àmplia gamma de perfums que arriben a costar més de 550 euros perquè la matèria primera amb què es treballa, com per exemple l’ambre gris, és excepcional.” De fet, un dels mercats per a aquest tipus de perfums és l’àrab, malgrat que Mosquera va afegir que té clients a tot el món.
El perfum es vendrà el mes vinent coincidint amb la nova campanya de visites als camps d’Aitona. De fet, l’alcaldessa, Rosa Pujol, ja ha provat el perfum, que assegura és “dolç i evocador. Compleix perfectament els requisits pels quals ha estat creat”, que no són sinó recordar els tombs pels camps de flors.
“Es tracta d’una aroma dolça que fa olor de flors i que crec que ens identifica. Andy Mosquera ens va explicar la seua intenció de fer un perfum per evocar els camps florits i ens va semblar una experiència interessant que compta amb el suport del consistori”.
Pujol va assenyalar que comptar amb un perfum denominat Aitona Mosq amb mercat exclusiu per tot el món i publicitat a internet suposa una gran campanya de promoció per a la població del Baix Segre.
Quinze anys d’un projecte turístic d’excepció
L’ajuntament d’Aitona “recolza totalment aquesta iniciativa que ve a afegir-se, com una cosa excepcional, a la celebració dels quinze anys de la posada en marxa de Fruiturisme”. D’altra banda, el consistori ja està treballant en el programa d’activitats i rutes que conformaran aquesta nova edició de Fruiturisme, centrat en la floració dels camps de fruiters, especialment presseguers. L’ajuntament espera que les pluges que s’han registrat els últims mesos donin un respir al camp perquè les finques puguin ser transitades per les milers de persones que acudeixen a la població per veure el mar de color rosa.