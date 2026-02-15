Cervera celebra la Processó del Puro per recordant l’atac carlista de 1875
La ciutat de Cervera commemora aquest any el 150è aniversari de la tradicional Processó del Puro, una singular manifestació cívica i laica que recorda les víctimes de l’atac carlista que va sacsejar la ciutat l’any 1875.
A diferència d’altres processons de caràcter religiós, aquesta celebració té un marcat to memorialístic i popular. Els participants recorren el trajecte des de la plaça Major fins al cementiri municipal per retre homenatge als difunts d’aquell episodi bèl·lic de la Tercera Guerra Carlina.
La principal peculiaritat de la processó és que els assistents fumen un puro durant tot el recorregut, un gest que s’ha convertit en símbol distintiu de la commemoració i que dóna nom a l’acte.