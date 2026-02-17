Un accident entre dos camions talla un carril de l'A-2 a Castellnou de Seana
Es va produir de matinada i aquest matí es realitzen les tasques de retirada d'un dels vehicles, que va sortir de la via
Les tasques de retirada d'un camió accidentat i la reparació de la tanca de seguretat obliguen a tallar aquest dimarts al matí un carril de l'A-2 a Castellnou de Seana en direcció Lleida. L'accident es va produir cap a dos quarts de tres de la matinada d'aquest dimarts a l'altura del punt quilomètric 493, quan dos camions van col·lidir i un d'ells va sortir de la via. Els dos conductors van sortir il·lesos.