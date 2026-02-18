El rock torna a ser jove
Naix Reccbatt, una banda formada per adolescents que recupera el pols del grunge dels 90 amb cançons pròpies: guitarres al capdavant, bateria en directe i lletres en català. Publica el seu primer EP: ‘Tria el que vols’, amb lletres pròpies i sota la producció d’Albert Gilabert
Hi ha projectes que naixen amb una estratègia i altres que naixen amb un cable, una habitació i la urgència feliç de tocar. Reccbatt pertany al segon grup: una banda formada per músics joves que ha decidit apostar pel rock i per lletres en català com a carta d’identitat, amb la mirada posada en el grunge dels 90 i l’energia del directe com a horitzó immediat. El grup arranca l’estiu del 2023, quan comencen a quedar gairebé diàriament per gravar idees i convertir-les en cançons. Amb el temps, aquella dinàmica d’assaig constant evoluciona fins a consolidar una formació estable i un primer EP que condensa el seu so: guitarres al capdavant, bateria amb pegada i textos que parlen del que els envolta.
La formació la integren Biel Bosch (guitarra i veu), Roc Salvadó (guitarra), Laura Bandici (baix) i Nil Salvat (bateria). Són de la capital del Pla d’Urgell, tret del Nil, que arriba des de la Seu d’Urgell. De lluny, però amb les mateixes ganes. Amb 13 anys i bateria des dels 6, el Nil ho resumeix amb naturalitat: tocar exigeix, cansa, anima. I aquesta barreja, en el rock, sol ser gasolina. La seua etiqueta l’expliquen sense embuts: rock alternatiu vorejant el grunge, amb un punt de thrash metal. Entre les seues referències apareixen noms essencials dels noranta i del rock dur: Nirvana, Alice in Chains, Foo Fighters, a més d’incursions en el pop punk i el heavy com Green Day, Metallica o AC/DC. Parlen d’aquesta música com una herència domèstica: cançons escoltades pels seus pares que ara reapareixen transformades en repertori propi. Al principi tenien algunes cançons en anglès. El punt d’inflexió arriba a l’entrar a gravar l’EP: el productor Albert Gilabert els planteja escollir una sola llengua per al treball. La banda es decanta pel català i tradueix el material, amb una idea clara: cantar en la seua llengua els atansa al públic i fa que el missatge arribi més directe, sense filtres. Aquest detall, en una escena en què bona part del consum juvenil va per altres camins, situa Reccbatt en un lloc singular: joves, rock i català en la mateixa frase, sense demanar permís. El seu debut es titula Tria el que vols i reuneix cinc cançons que els representen: Ja no quedaràs, Les veritats cremen, Prova-ho, On ets i D’on trec les ganes. El grup ja ha iniciat el seu rodatge sobre escenari. Van tocar al Padrinot i ja estan ultimant noves dates: la primera serà el 28 de març al pati de l’Escola Municipal de Música.
Nous projectes musicals del Pla per a aquest 2026
El Pla d’Urgell comença el 2026 amb un pols musical actiu. Des de Sidamon arriba Melova, una proposta de cançó d’autor concebuda com a projecte obert, en què cada tema pot sumar veus i músics diferents. Aquest 20 de febrer estrena el segon single, Dins del meu pas, amb la col·laboració de la cantant Iris Granyó (el Palau). En paral·lel, Planeta Codac presenta el seu segon senzill Escalfors i Raconets i prepara un primer EP per a la primavera. A nivell comunitari, iniciatives com La Causa i La Causa Canalla continuen reforçant el teixit local.