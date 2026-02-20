MUNICIPIS
El PSC governarà a Balaguer en minoria arran de la sortida de la llista lligada a Pacte Local
Treballem per Balaguer, amb tres edils, critica l’incompliment del pacte de govern i passa a l’oposició. Els socialistes, amb sis, hauran de buscar suports per tirar endavant els pressupostos del 2026
El PSC governarà l’ajuntament de Balaguer amb sis dels disset regidors del ple després de la decisió dels tres de Treballem per Balaguer de passar a l’oposició. Una de les derivacions imminents serà amb tota probabilitat un retard a l’hora d’aprovar els pressupostos per a aquest 2026, encara pendents, que es podrien haver presentat al març però que requeriran més negociacions. El portaveu de Treballem per Balaguer, una candidatura escindida inicialment de Junts i vinculada a Pacte Local, Guifré Ricart, va justificar que “feia uns quants mesos que estàvem debatent” aquest pas i “intentant reconduir” el pacte de govern, que “ja no és sostenible” i va concretar que no han vist complir-se canvis acordats en neteja, seguretat i enllumenat. “Passarem a l’oposició i la nostra serà constructiva”, va assenyalar.
L’alcaldessa, Lorena González, plantejarà al ple de la setmana vinent la reestructuració del cartipàs que implicarà reassignar les regidories fins ara de Treballem als regidors del PSC Sandra Madueño (Cultura i Turisme); Borja Vega (Esports) i Jesús Cienfuegos (Assumptes Socials, Entorn Natural i Urbanisme). La mateixa paera assumirà Empresa i Comerç. González va manifestar després de fer-se pública la ruptura del govern local que l’any que queda de mandat “hi ha projectes que encara han de sortir” i va afirmar que en la coalició “s’ha pogut parlar de tot”. Va mostrar un “respecte total” a la decisió de Treballem i va dir que la nova situació “ens exigeix més” però “no ens fa por treballar”. La subvenció no aconseguida del Pla de Barris hauria estat un dels motius del desgast de la coalició. Des d’ERC, portaveu i candidat a les municipals el 2027, Kevin Bruque, va qualificar la ruptura d’“estratègia electoral” i va dir que la formació analitzarà en una assemblea com queda l’equilibri de forces. Alhora, Junts veu debilitat després de la ruptura tant el PSC com els edils de Treballem.
La de Balaguer és una més de les crisis de govern local que hi ha hagut en els últims mesos a Lleida després d’Almacelles, Tàrrega, Tarrés, la Floresta o Puigverd de Lleida.
L’oposició tomba el pressupost de Tàrrega
L’oposició, formada per Junts i la CUP, va tombar ahir el pressupost per al 2026 de l’ajuntament de Tàrrega, presentat en el ple pel govern en minoria d’ERC i PSC, que ascendeix a 24,3 milions (consolidat 25,3). Els dos partits de l’oposició van lamentar la falta de voluntat per negociar del govern i que el document arribi fora de termini. Laia Recasens, portaveu de la CUP (abans al govern), va qualificar la proposta de pressupost d’“unilateral” i va dir que “arriba tard, malament i jugant brut amb les entitats”, ja que amb pressupost prorrogat les subvencions queden paralitzades i no es poden impulsar noves inversions. Per la seua part, Rosa Maria Perelló, de Junts, va afirmar que “amb un govern en minoria es necessiten complicitats, i no pot entregar una proposta sense prou suport”. També va acusar el govern de “no tenir credibilitat”, ja que “en sis anys mai no ha tingut en compte les nostres propostes”, i va aprofitar per demanar la seua dimissió i que deixi governar la llista més votada. Per la seua part, l’alcaldessa, Alba Pijuan, va dir que “ara prendrem la decisió més convenient per fer avançar Tàrrega”, que podria ser una qüestió de confiança. Si passat un mes l’oposició no presenta una moció de censura, els pressupostos queden aprovats de forma automàtica.
L’exalcalde de Junts d’Alcarràs, candidat d’una marca blanca
Som Alcarràs és el nom que ha escollit Gerard Companys, alcalde fins al juny d’Alcarràs gràcies al pacte amb ERC, l’edil del qual Jordi Castany el va substituir, per presentar-se a les municipals del 2027. Companys, que ostenta un càrrec orgànic a Junts, ha optat per presentar-se sota una marca blanca per no alinear-se amb cap partit. L’edil va assenyalar que el ple passarà de 13 a 17 edils i que els veïns mostren un “desencant amb la política” que cal gestionar. L’acompanyaran Noemí Ribot, Jordi Dolcet, Ester Ibars i Agustí Camarasa, entre d’altres.