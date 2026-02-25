TRIBUNALS
Condemna ferma a l’hereu del Palanca per amenaçar el de Sansa
Encara que l’Audiènca li rebaixa la multa de 1.800 a 600 euros. “A aquests forasters que venen a dir-nos el que hem de fer cal fotre’ls una bona pallissa”
La condemna contra Pablo Moreno, hereu de Jordi Riba (Casa Palanca de Tor), per amenaçar i coaccionar J.M.A.M., hereu i nebot de Josep Maria Montaner (Casa Sansa), ja és ferma. L’Audiència de Lleida considera, com ja va sentenciar el jutjat de Tremp, que és autor de sengles delictes lleus d’amenaces i coaccions, encara que ha estimat parcialment el recurs presentat per Moreno, rebaixant-li la multa, que passa de 1.800 a 600 euros. J.M.A.M. ha estat representat per l’advocat Enric Rubio. Els fets van tenir lloc els dies 5 i 7 d’agost de l’any passat, com va avançar SEGRE. Es considera provat que el dia 5 el nebot de Montaner, la seua parella i un operari es dirigien cap a Tor per penjar uns cartells “de conformitat amb el que havia estat aprovat a la Junta de la Comunitat de Propietaris de la Muntanya Particular de Tor” i, al sortir d’Alins, “van ser interceptats per Moreno” i es va dirigir a l’hereu de Sansa «per impedir que pengessin els cartells i li va manifestar “pels meus collons que a Tor no es fa res sense el meu permís”, “tu, fill de puta, què penses que faràs a Tor, els Sansa sou uns fills de puta”».
La jutge va considerar que va “acovardir” el denunciant. Dos dies després, l’hereu de Sansa i la seua esposa estaven esmorzant en un bar d’Alins quan va arribar Moreno, que es va asseure en una altra taula amb uns coneguts. Poc després, segons la sentència, es va incorporar i va dir: “A aquests forasters que venen aquí a dir-nos el que hem de fer, els hauríem de convidar a un bon tiberi, després fotre’ls una bona pallissa i fer-los fora d’aquí a hòsties.” La jutge va considerar que els va atemorir.
L’Audiència ha analitzat el cas i considera que “les expressions abocades pel denunciat van tenir una clara naturalesa intimidatòria”, “va suposar un atac a la llibertat del denunciant” i la mala relació “reforça l’amenaça denunciada”.
Tanmateix, considera que aquestes conductes mereixen “la qualificació de lleus” i, al no justificar la jutge el motiu per imposar-li la pena màxima, “és procedent reduir les penes al seu límit mínim de trenta dies”. És a dir, de dos multes de noranta dies a 10 euros (1.800 euros) a dos de trenta dies a 10 euros (600 euros).