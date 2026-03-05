De discoteca a local per al poble
L’ajuntament transforma la Sala la Bola, que als anys 70 va ser sala de ball, en un espai multifuncional. Després de 10 anys en desús, l’edifici s’ha sanejat i s’hi ha instal·lat un ascensor
La regidoria d’Urbanisme de l’ajuntament d’Arbeca està treballant en la reconversió de la Sala la Bola, que a començaments dels anys setanta va acollir una discoteca. Estava en desús des de feia una dècada i en un estat progressiu de degradació a causa d’humitats i goteres. A més, presentava importants barreres arquitectòniques per a les persones amb mobilitat reduïda, per la qual cosa es va decidir convertir-lo en un espai per al poble on organitzar tot tipus d’activitats. Segons l’alcalde, Francesc Roset, la intenció és condicionar-lo, fer-lo accessible dotant-lo d’un ascensor i rehabilitar els lavabos.
Reconversió progressiva
En els primers anys de la dècada dels setanta la Societat Recreativa Centre gestionava aquest espai. A més de la discoteca, acollia l’antic bar, que posteriorment es va reconvertir en el Casal de Gent Gran; una sala de cine, que finalment va acollir el consultori mèdic, i la zona de la discoteca, amb una pista a l’aire lliure on es va construir la sala polivalent.
“Aquest local s’ha anat reconvertint i ara, gràcies a una subvenció del Programa d’Impuls de Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP) del ministeri de Transports i Mobilitat, que ascendeix a 173.886 euros, i l’aportació municipal de 90.000 euros, s’ha pogut adequar completament aquest equipament que, actualment, s’està ultimant”, va assenyalar l’alcalde. També s’ha renovat el sistema de climatització mitjançant aerotèrmia i s’ha aïllat la sala per millorar l’eficiència energètica, a més de col·locar parquet a terra. “Arbeca guanya així un espai dins del poble on els veïns podran desenvolupar diferents tipus d’activitats”, va explicar el primer edil.
Projecten una nova biblioteca
D’altra banda, l’ajuntament també impulsa la construcció d’una nova biblioteca perquè el poble pugui disposar d’un espai digne, modern i de més dimensions. Amb aquesta finalitat es va sol·licitar la implicació institucional per construir un nou equipament, va explicar l’alcalde. Ja s’ha elaborat un projecte bàsic gràcies als ajuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC). La setmana passada, l’alcalde es va reunir amb el cap de servei de Biblioteques de la Genertalitat, Josep Vives, i la cap de la Central de Biblioteques dels serveis territorials de Lleida, Nati Moncasí. La reunió va servir per fer entrega d’aquest projecte per habilitar la biblioteca municipal a la Sala República.
L’alcalde va indicar que la nova biblioteca estarà dedicada a una dona de la localitat, tot i que encara el nom està per decidir. “Les biblioteques exerceixen un paper fonamental en la societat actual, especialment en un món cada vegada més digitalitzat”, va indicar Roset.