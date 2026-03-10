TRÀNSIT
Imputat un lleidatà per conducció temerària a l’N-230 a Montanui
La Guàrdia Civil ha denunciat penalment un conductor de Lleida de 32 anys per conducció temerària per fer un avançament antireglamentari a la carretera N-230 al seu pas pel terme municipal de Montanui en un tram de visibilitat reduïda. Va ser imputat per un delicte contra la seguretat en el trànsit.
Els fets es van produir el 6 de febrer. Les imatges de la infracció van ser gravades des d’un altre vehicle. L’infractor conduïa una furgoneta de lloguer i va avançar en línia contínua pel carril esquerre almenys dos vehicles.
Mentre feia la maniobra il·legal circulant pel carril esquerre en sentit contrari, s’aproximava un altre vehicle, que anava pel seu carril, cosa que va obligar altres conductors a frenar de forma sobtada per evitar una col·lisió.
Després d’investigar l’enregistrament, els agents van poder localitzar i identificar el possible conductor i el 23 de febrer el van imputar formalment i les diligències es van traslladar al jutjat de Montsó.
La Guàrdia Civil recorda que el Codi Penal castiga aquestes conductes al volant amb penes que oscil·len entre els sis mesos i els dos anys de presó, i amb la retirada del permís de conduir durant un termini d’entre un i sis anys.