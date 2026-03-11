SUCCESSOS
Sorpresa a Castelldans al veure al carrer un canó de l’Exèrcit
Un canó de l’Exèrcit remolcat per un camió que circulava la nit de dilluns pels carrers de Castelldans va provocar sorpresa entre els veïns, segons va avançar Som Garrigues. El vehicle i el remolc formaven part del desplegament per a un exercici programat al Camp de Maniobres de San Gregorio, a Saragossa, i havien arribat al matí al port de Tarragona procedent de Ceuta.
Circulaven per l’A-2 quan van patir una punxada i van sortir de l’A-2 a les Borges Blanques per poder-lo reparar, encara que no es va incorporar correctament i va arribar fins a Castelldans, Puigverd i Artesa de Lleida. A l’estació de Lleida-Pirineus es van observar tancs, que eren traslladats amb tren fins a Saragossa.