Una nova ruta guiada divulga la història del vescomtat de Castellbò
A través d’un recorregut que relaciona el castell i la Col·legiata de Santa Maria durant l’edat mitjana. L’estrenen una vintena de veïns de la comarca i es repetirà a l’estiu i a la tardor
A la zona destinada a magatzem es va trobar el tronc d’una dona. - C. .SANS
El recorregut fa parada a l’antic cementiri, situat a la part posterior a la Col·legiata. - C. SANS
La Col·legiata conserva una pica baptismal. - C. SANS
Una nova ruta guiada permet conèixer sobre el terreny i de forma amena el passat medieval del conjunt històric del poble de Castellbò. L’han creat el Museu Catedral de la Seu d’Urgell i l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) Vila i Vall de Castellbò i l’han titulat Els poders feudals de Castellbò. Es va estrenar el cap de setmana passat amb les places disponibles esgotades i es repetirà a l’estiu i a la tardor.
Una vintena de persones van estrenar la ruta, que proposa un recorregut que relaciona el castell i la Col·legiata de Santa Maria com a eixos d’un mateix relat històric. El trajecte, de la mà de la guia de patrimoni Pilar Aláez, va començar al castell, sobre el turó que domina la vall. Entre les curiositats que surten a la llum destaca l’“inexplicable i radical” canvi de nom del poble de Castellbò, amb un esplendorós passat medieval i que fins al segle XI era conegut com la vall de Castell-lleó.
Entre els racons que susciten més curiositat destaca un espai destinat a magatzem. S’hi va trobar, en les campanyes arqueològiques de l’any 2018, un dels enterraments clandestins duts a terme en els conflictes relacionats amb la persecució del catarisme (entre els anys 1160 i 1240). Aláez va detallar que es va localitzar el tronc d’una dona càtara. “L’objectiu d’enterrar aquests cossos fora del cementiri hauria pogut ser per evitar que els cadàvers fossin exhumats i cremats per la inquisició”, que volia eliminar qualsevol rastre dels càtars al considerar-los heretges, va apuntar la guia.
La visita va continuar a la Col·legiata de Santa Maria, al peu de la muntanya, en un recorregut que permet aprofundir en els elements del poder feudal a la zona. En el trajecte la guia mostra als assistents una reproducció del que va ser l’antic castell amb l’ajuda d’intel·ligència artificial (IA), que no deixa gens indiferents els participants. Val a dir que la ruta es repeteix el 25 de juliol i el 24 d’octubre.