Minut de silenci per condemnar els últims assassinats masclistes

Imatge del minut de silenci que es va fer ahir.

Imatge del minut de silenci que es va fer ahir.

La secretària general de la subdelegació del Govern a Lleida, Mercè Fajardo, juntament amb els empleats públics i la Unitat de Violència cap a la Dona de l’organisme es van concentrar ahir per fer un minut de silenci com a senyal de rebuig pels últims assassinats masclistes. Una dona de 64 anys va ser assassinada a Pedreña (Cantàbria) dissabte i també una altra dona, de 53 anys, veïna de Barbastre, el passat 17 de gener a Colungo.

