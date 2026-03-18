CONCENTRACIÓ
Minut de silenci per condemnar els últims assassinats masclistes
La secretària general de la subdelegació del Govern a Lleida, Mercè Fajardo, juntament amb els empleats públics i la Unitat de Violència cap a la Dona de l’organisme es van concentrar ahir per fer un minut de silenci com a senyal de rebuig pels últims assassinats masclistes. Una dona de 64 anys va ser assassinada a Pedreña (Cantàbria) dissabte i també una altra dona, de 53 anys, veïna de Barbastre, el passat 17 de gener a Colungo.