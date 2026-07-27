L’orgull agrícola de Nalec reviu amb el tradicional Ball de les Forques: “una tradició totalment consolidada”
Unes trenta persones representen la dansa en tres grups de nens, adolescents i adults
Nalec va tornar a retre homenatge a les seues arrels agrícoles amb la representació del Ball de les Forques, un dels actes més tradicionals de la festa major de la localitat, dedicada a Sant Jaume. La dansa, recuperada fa més d’una dècada, manté la seua bona salut i té garantida la continuïtat gràcies a la implicació de noves generacions.
La participació d’enguany s’ha mantingut en xifres similars a les de l’anterior, amb tres grups formats per una trentena de participants: nens, adolescents i adults. L’alcaldessa de Nalec, Susi Sansó, va destacar que es tracta d’una tradició “totalment consolidada” en què ja participa la segona generació de veïns que van impulsar-ne la recuperació.
Sansó va confiar que el Ball de les Forques “no es torni a perdre mai més” perquè representa “l’orgull d’un poble agrícola” i suposa una manera de retre homenatge al treball del camp, “el principal sector del municipi”. L’alcaldessa també va animar les persones grans de la localitat a afegir-se a la dansa, encara que va reconèixer que “costa molt”, si bé no va descartar que puguin aconseguir-ho i s’incorporin a futures edicions. “És un dels actes més emblemàtics de la festa major”, va assegurar Sansó, que va destacar l’arrelament d’una celebració que cada any reuneix nombrosos veïns i visitants.
Davant de l’església, i al ritme del Ball de Sant Ferriol, els més petits van ser els primers a sortir a escena, seguits pels joves i els adults. Amb forques, barrets i elements identificatius com camises de quadres i espardenyes, els participants van fer diferents passos i figures que representen el procés tradicional de separació del gra i la palla.
Aquesta dansa tenia antigament una doble funció: d’una banda, servia per celebrar el final de la campanya agrícola i, per una altra, per reclamar l’arribada del vent quan les condicions meteorològiques no acompanyaven. A la Vall del Corb, aquesta brisa marinada era especialment esperada per facilitar les tasques del camp.
El Ball de les Forques va ser una dansa molt estesa en aquesta zona i el folklorista Joan Amades la va recollir en el Costumari Català publicat el 1953. La seua recuperació a Nalec ha permès mantenir viu una part del patrimoni immaterial del municipi.